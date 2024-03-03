Враг атаковал Одесскую область из акватории Черного моря

Российские захватчики не оставляют попыток нанести удар по Одесской области. Так, сейчас враг атаковал регион из акватории Черного моря.

Напомним, что в Одессе продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенной многоэтажки в результате удара по городу в ночь на 2 марта. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними еще могут быть люди.

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Россияне атаковали Одесскую область

Около полудня с самолета тактической авиации, а именно – из акватории Черного моря, враг выпустил ракету Х-31П. По данным Сил обороны Юга, это было в направлении южных районов области.

В то же время сообщается, что российская ракета потеряла боевую способность.

Ракета потеряла боевую способность над морем. Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Силах обороны юга Украины призвали граждан быть внимательными и сознательными. Подчеркиваем, что при предупреждении об опасности немедленно переходите в укрытие.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности, однако затем мониторы написали, что ракета исчезла с радаров.

Разбор завалов в результате недавнего удара по Одессе продолжается