Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы: есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. К сожалению, в результате действий вражеских сил есть погибшие и раненые.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель ОВА Олег Кипер, информирует 24 Канал.

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Враг атаковал припортовую инфраструктуру Одессы

Во время атаки на Одессу, которую оккупанты совершили днем, пострадала припортовая инфраструктура. Враг ударил баллистической ракетой.

По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой. К сожалению, два человека погибли, трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Это водитель грузовика и сейчас личность другого устанавливают. Относительно других двух дополнительно дам информацию, какое их состояние,

– сообщил глава ОВА.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что днем ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.

"На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Погибли два человека. Один из них – докер-механизатор, другой – водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших", – подчеркнул Кулеба.

Еще 6 человек получили ранения, сообщил он о 14:44. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна.

Людям оказывают всю необходимую помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады.

Чиновник отметил, что Россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Враг бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром, по людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов, по гражданским.

Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизни мирных граждан,

– написал Кулеба.

Напомним, воздушную тревогу в регионе объявили в 12:48. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма. Вскоре, а именно в 12:51, там информировали о скоростной цели в направлении Одессы. В тот же момент был слышен взрыв в городе.