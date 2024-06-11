Опять friendly fire: Россия могла атаковать собственные баржи в Азовском море

РосСМИ 8 июня сообщили, что якобы украинские БПЛА атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе в Азовском море. Однако эту информацию не подтверждают в Украине.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в разговоре с 24 Каналом объяснил, что украинская сторона не причастна к инциденту в Азовском море. Вполне возможно, что россияне в очередной раз прибегли к "дружественному огню".

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Очередной friendly fire

Вечером 8 июня в Азовском море были поражены буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179". Эту баржу оккупанты планировали использовать в качестве заграждения и преграды возле Керченского моста.

Российские СМИ сразу же начали распространять информацию о том, что это украинские дроны-камикадзе атаковали буксир, который перевозил баржу.

Верифицированной информации об этом я не имею. Может, у них и произошел какой-то инцидент в Азовском море, трудно его комментировать. С нашей стороны применения (дронов – 24 Канал) не было, это однозначно. Учитывая то, что россияне рассказывали об испытаниях своих морских дронов, могу предположить, что это был очередной friendly fire,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

В конце концов, это бы не стало новостью, ведь оккупанты любят бить по своим же. Так, например, в оккупированном Крыму 28 марта россияне уничтожили свой же истребитель Су-27. Незадолго до этого российская ракета поразила рыболовный траулер "Капитан Лобанов" в Балтийском море.

"Не удивлюсь, если в Азовском море были именно неудачные попытки россиян что-то проверить", – добавил представитель ВМС.

Что происходит в Азовском море