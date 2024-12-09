Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА: все ли удалось сбить

В ночь на 9 декабря Россия запустила по территории Украины ракеты и "Шахеды". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили часть целей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В ночь на 9 декабря 2024 года (с 19:30 8 декабря) Россия атаковала Украину. Так, враг запустил 2 управляемые авиационные ракеты из воздушного пространства над Черным морем, а также 37 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов. Традиционно оккупанты запускали дроны-камикадзе из Орла и Приморско-Ахтарска.

Украинские защитники провели эффективную боевую работу и уничтожили 2 ракеты Х-59/69 и 18 вражеских беспилотников. Отражали вражескую атаку в 9 областях. Стоит добавить, что в результате активной работы РЭБ еще 18 "Шахедов" были локационно потеряны.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Согласно информации областных военных администраций, 6 "Шахедов" сбили над Черкасской областью, еще 5 – над Сумщиной. О последствиях атаки в этих областях не сообщали.

Сейчас продолжается боевая работа, ведь утром враг снова запустил "Шахеды".

Какие последствия атаки "Шахедами"

В Воздушных силах добавили, что из-за падения сбитых вражеских БПЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий. О пострадавших информация не поступала.

Также известно, что по меньшей мере 1 дрон сбили в Ровенской области. Впрочем, есть ли повреждения в результате атаки, – неизвестно. Как сообщили в ОВА, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений, однако соответствующие службы продолжают работать на местах падения обломков.

Также известно, что ракетами враг прицельно атаковал Одесскую область. Мониторинговые телеграм-каналы предупреждали, что оккупанты запустили крылатые ракеты в направлении городов Пивденное, Раздельная и Буялык в Одесской области. Однако впоследствии воздушные цели исчезли.

Кроме того, стоит заметить, что накануне в ЦПД сообщили, что Россия готовится к новым ракетным обстрелам. По словам Коваленко, на аэродромах стратегической авиации оккупанты продолжают накапливать ресурсы.

Напомним, что перед этим враг массированно атаковал Украину 28 ноября. Тогда оккупанты запустили 188 средств воздушного нападения, а наши защитники сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые ракеты и 35 БПЛА.