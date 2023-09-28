"Это очень серьезно и есть риск": в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их

В министерстве иностранных дел Румынии признали, что российско-украинская война напрямую затронула и их государство. Полномасштабное вторжение является риском для жителей Румынии.

Об этом сообщила глава румынского внешнеполитического ведомства Луминица Одобеску во время конференции "Выиграть войну. Выиграть мир", информирует 24 Канал. Кстати, ранее президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что "российские военные БПЛА не атакуют Румынию".

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Так, Одобеску прокомментировала найденные на территории Румынии обломки российских дронов.

Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан,

– заявила министр.

Она подчеркнула, что это нарушение воздушного пространства государства, и признала, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, а то, что в последнее время делает Россия – возмутительно.

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