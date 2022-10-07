Россия бьет иранскими дронами: Подоляк рассказал, есть ли у Украины аналогичное оружие

Российские оккупанты атакуют украинские города иранскими беспилотниками. На сегодняшний день такие дроны – единственная боевая способность российской армии.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, у России есть не тысячи, а несколько сотен таких дронов.

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Насколько опасны для Украины иранские беспилотники

"Все остальное вооружение у оккупантов практически отсутствует, кроме советских танков, и старых ракет, которые опять же советские", – отметил Подоляк.

Впрочем, иранские дроны-камикадзе Shahed-136 доставляют существенные хлопоты ВСУ.

Беспилотники, к сожалению, – это эффективное оружие, как выяснилось. То есть оно наносит нам определенный вред. Но их не настолько много,

– сказал советник главы ОП.

У Украины есть шедевры дронов-камикадзе

Однако, по словам Подоляка, в Украине есть еще лучшее оружие. Ведь украинские изобретатели создали шедевры дронов-камикадзе, которые могут заходить на любую территорию.

В том числе на многие тысячи километров на территорию Российской Федерации. Не вопрос, что мы их будем использовать, но у нас такие возможности, безусловно, есть,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не собирается бомбить какие-то города в России.

"Цели на Донбассе и в Крыму – абсолютно юридически законны"

Подоляк добавил, что Украина проводит активную боевую контроперацию по освобождению своих территорий.

Для нас все цели, которые есть на территории Донбасса и Крыма – абсолютно юридически законны. Об этом уже не раз говорили наши партнеры, в том числе представители Пентагона – мы абсолютно четко можем использовать любое оружие. Включая то, которое нам дают иностранные партнеры,

– отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, такие удары могут наноситься, например, по Крыму для уничтожения военных объектов врага на оккупированном полуострове.

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"И мы это будем делать. И те же HIMARS нам в этом будут помогать", – заметил он.

Почему Украине так важно получить ATACMS

Подоляк подчеркнул, что Украина имеет юридическое право уничтожать все, что касается российской военной способности.

Мы это будем делать всем, что у нас есть. В том числе применяя наши дроны, которые нам передают партнеры, HIMARS. Также желательно получить ATACMS, потому что они позволят нам ускорить разрушение остатков тылового инфраструктурного обеспечения российской армии.

– сказал советник главы Офиса Президента.

Как объяснил Подоляк, именно через Крым россияне перебрасывают свои резервы на Херсонское, Запорожское и Криворожское направления.

"Для того чтобы эти силы, условно говоря, не очень хотели ехать в Украину, нам нужно получить ATACMS", – сказал он.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

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