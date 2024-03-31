Путин очень мстительный, – генерал армии предположил цель массированных атак на энергетику
Россия снова начала активно атаковать украинскую энергетику. Прежде всего враг видит, что не может реализовать свои стратегические планы. Также это усилия распространить дезинформацию относительно накопления войск и новых стратегических намерений захватить территории Украины.
Еще одна из целей – ограничить потребление энергетики, чтобы это чувствовали украинцы, наш ВПК, который развернул работу, и так далее. Это 24 Каналу отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
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Путин мстит конкретными ударами
Николай Маломуж отметил, что также таким образом оккупанты пытаются заставить украинцев требовать от властей так называемых "переговоров" с Россией. А еще враг хочет, чтобы исчезло единство среди украинского народа.
Также это месть за наши удары по объектам нефтепереработки в России и других критических объектах, включая Белгородскую и другие области, которые прилегают к России. Путин очень мстительный. По любому поводу он будет мстить конкретными ударами,
– объяснил он.
Генерал армии добавил, что после конкретных ударов по нефтеперерабатывающим заводам или важных военных, инфраструктурных объектах России враг всегда прибегал к массированным атакам по Украине.
Атаки на энергетику Украины: последние новости
- Во время массированной атаки 31 марта российские захватчики снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. Враг атаковал там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Утром от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Большинство потребителей уже запитано.
- Во время массированного обстрела 31 марта оккупанты нанесли удар по инфраструктуре в Львовской области. Поэтому жители одного населенного пункта на некоторое время остались без энергоснабжения.
- Кроме того, Россия атаковала один из газовых объектов в регионе. К сожалению, погиб один человек. Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть люди.
- В Ровенской области обломки сбитой ракеты упали на объект критической инфраструктуры – на электроопору ЛЭП. Она получила повреждения, однако перебоев с электроснабжением нет.