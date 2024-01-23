Многие ракеты не долетают до целей: в каком состоянии могут быть запасы России

Российские захватчики утром 23 января совершили ракетные обстрелы Украины. В Святошинском районе Киева в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракеты Х-101. Она была сделана в конце 2023 года.

В эфире 24 Канала эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко предположил, о чем может свидетельствовать то, что россияне атакуют Украину ракетами с конвейера. Отметим, что саперы ликвидировали боевую часть ракеты.

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Почему россияне бьют по Украине ракетами с конвейера

Прежде всего для того, чтобы сделать правильные выводы, нужно понять общую картину. К примеру, какая ситуация с логистикой. Возможно, оккупантам было быстрее подготовиться к этой ракетной атаке, применив только что выпущенные свежие ракеты, чем искать их по резервам и организовывать доставку.

Надо понимать, что у оккупантов происходит в целом с логистикой. В частности, как обеспечивается подвоз ракет для их дальнейшего использования,

– заметил эксперт по международной безопасности.

Также не менее важно знать, что происходит с производством и запасами. По данным, озвученным украинской разведкой в конце 2023 года, россияне уже очень близко подошли к 30% своего неприкосновенного запаса. Отметим, что согласно военным протоколам России, около 30% ракет должны оставаться неприкосновенными в любом случае.

Вопрос в том, были ли эти протоколы проигнорированы или выполнены. Если оккупанты игнорируют эти протоколы, то понятно, что запасов уже очень мало. Однако если этих протоколов враг придерживается, то тогда ракетные запасы России остаются в пределах, определенных российскими военными доктринами. Соответственно сначала используются ракеты, сходящие с конвейера,

– сказал Жовтенко.

По его словам, к сожалению, мы обладаем неполной информацией, но некоторые предположения можно сделать. В любом случае это свидетельство того, что ракетных запасов в руках российских генералов гораздо меньше, чем им хотелось и было бы для них комфортно.

Если у россиян есть прямая зависимость, то есть то, что сходит с конвейера сразу летит по гражданским объектам на территории Украины, то это означает, что запасов у противника мало для свободного использования или Россия не уверена в качестве находящихся в резерве ракет?

– добавил эксперт по международной безопасности.

По сообщениям спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, очень много ракет во время последних российских атак не долетали до целей. Здесь есть два варианта: либо украинская РЭБ хорошо работает, либо с российскими ракетами проблемы.

"Если не долетевшие цели это ракеты старого производства, то это значит, что с резервами у них на самом деле все гораздо хуже не только по количеству, но и по качеству. Если это ракеты нового производства и они тоже не долетают, то это еще лучшие новости, потому что даже попытка российского ВПК догнать количественные потребности сталкивается с барьером низкого качества", – подытожил Жовтенко.

Массированная атака по Украине 23 января: что известно