Россия атакует Украину: в Запорожье раздались взрывы
8 января 2024, 07:08Читати новину українською
У нас масштабная воздушная тревога. Под ударом врага оказался Запорожье.
Утром 8 января Россия запустила по Украине ракеты авиации. Взрывы раздались в Запорожье.
Смотрите также : "Элитный полк превратили в сборище зэков": русские жалуются на судьбу своего войска
В городе повторные взрывы
В Запорожье раздались взрывы. Впоследствии сообщили о том, что они повторились. Город постоянно находится под вражеским огнем.
Также известно, что в Запорожье враг запускал баллистику из Крыма. Пока неизвестно никакой официальной информации. По враждебным целям могла отработать противовоздушная оборона.