Заменили "Ониксы" на "Искандеры": в ОК "Юг" объяснили, почему враг использует другие ракеты

Враг не оставляет постоянных обстрелов Одесской области, однако изменил тактику. Ранее оккупанты нанесли удары ракетами "Оникс", а теперь – чаще всего атакуют "Искандерами".

Как пояснил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, враг использует то оружие, которое считает более эффективным. Однако заменить "Ониксы" на "Искандеры" для ударов по Одесской области враг мог и из других соображений, передает 24 Канал.

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Ранее враг атаковал Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс". Однако последние ракетные удары демонстрируют, что оккупанты отошли от использования такого типа вооружения и перешли на "Искандеры". По словам Плетенчука, Враг использует те ресурсы, которые считает более эффективными.

Используют доступный ресурс. Используют тот ресурс, который они считают более эффективным. "Ониксы" – это применение противокорабельной системы, которая в принципе предназначена для других целей,

– сообщил Плетенчук.

В то же время он добавил, что враг может комбинировать системы вооружения, вероятно, в зависимости от наличия боезапаса. Впрочем, это может происходить и по каким-то другим соображениям.

"Используя систему "Искандер", оккупанты именно применяют ту систему, которая для этого предназначена. Для того, чтобы работать в режиме "земля – земля". Единственное, что можно добавить – используют они довольно свежие ракеты. Можно констатировать, что работают боеприпасы, которые изготавливаются прямо сейчас", – добавили в ОК "Юг".

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