Россияне могут потерять много техники на 2 направлениях: обзор фронта от Свитана

В течение нескольких дней ВСУ уничтожили огромное количество вражеской техники под Авдеевкой. В общем противник продолжит активно терять танки на 2 направлениях на Востоке.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что нам нужно держать темп уничтожения техники оккупантов.

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Самые горячие точки на Востоке

Свитан отметил, что россияне начали использовать технику в Донецкой области как ударную силу, поскольку уже несколько недель там хорошая погода и подсохла почва. Ее оккупанты накопили еще в прошлом году, поскольку тогда применяли "мясные штурмы".

По его словам, там, где захватчики выводят технику, – это важные для них направления и на весь весенне-летний период. И таких направлений 2: Донецкое, куда можно отнести Авдеевку и Марьинку в сторону Курахово и Карловки, и Бахмутское – в сторону Часового Яра.

Именно на этих 2 плацдармах россияне могут потерять большое количество своей техники и личного состава,

– сказал полковник запаса.

Он добавил, что захватчики постоянно там будут двигаться. Поэтому нам нужно не замедлять темп уничтожения техники и личного состава, чтобы не дать возможности врагу накопить силы и средства для наступательных действий в осенне-зимний период.

Где россияне оказались в ловушке

Полковник запаса заметил, что на Купянско-Лиманском направлении наши воины начали давить на оккупантов. Наши линии обороны там удобны и для обороны, и для наступательных действий.

Россияне там, как в капкане,

– заявил Свитан.

Он объяснил, что из-за особенности местности там немного мест, где могут пройти танки. И всех их мы взяли под контроль.

Однако, подчеркнул он, одно из самых опасных для нас направлений – Часов Яр. И нам нужно не потерять его, ведь это приведет к обрушению фронта на данном участке до уровня Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

Ситуация на фронте: последние новости

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Востоке и Юге. В частности, противник активно идет в штурмы на Новопавловском направлении, наши воины сдерживают его.

Противник не оставляет попыток оккупировать Часов Яр в Донецкой области. Но случается, что российские военные уже в который раз накрывают огнём своих же. Таким образом оккупанты сами себе наносят потери.

Также захватчики всеми силами и средствами пытаются восстановить утраченные позиции, захватить Работино в Запорожской области. Для этого россияне используют, в том числе и бронированную технику. Нашим бойцам приходится круглосуточно отражать вражеские штурмы.

