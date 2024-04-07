Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що нам потрібно тримати темп знищення техніки окупантів.

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Найгарячіші точки на Сході

Світан зазначив, що росіяни почали використовувати техніку на Донеччині як ударну силу, оскільки вже декілька тижнів там гарна погода й підсох ґрунт. Її окупанти накопичили ще торік, тому що тоді застосовували "м'ясні штурми".

За його словами, там, де загарбники виводять техніку, – це важливі для них напрямки й на весь весняно-літній період. І таких напрямків 2: Донецький, куди можна віднести Авдіївку та Мар'їнку в бік Курахового й Карлівки, та Бахмутський – у бік Часового Яру.

Саме на цих 2 плацдармах росіяни можуть втратити велику кількість своєї техніки та особового складу,

– сказав полковник запасу.

Він додав, що загарбники постійно там рухатимуться. Тож нам не потрібно сповільнювати темп знищення техніки й особового складу, щоб не дати можливості ворогу накопичити сили й засоби для наступальних дій в осінньо-зимовий період.

Де росіяни опинилися у пастці

Полковник запасу зауважив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку наші воїни почали тиснути на окупантів. Наші лінії оборони там зручні й для оборони, і для наступальних дій.

Росіяни там, як у капкані,

– заявив Світан.

Він пояснив, що через особливість місцевості там небагато місць, де можуть пройти танки. І всіх їх ми взяли під контроль.

Натомість, наголосив він, один із найнебезпечніших для нас напрямків – Часів Яр. І нам потрібно не втратити його, адже це призведе до обвалення фронту на цій ділянці до рівня Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Важливо! До кінця весни росіяни, ймовірно, активізують наступальні дії. Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що наступ окупантів очікується насамперед під Донецьком.

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