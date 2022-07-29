путин не остановится, пока не будет остановлен,– Кулеба написал мощную статью для New York Times

В последние недели россия активно распространяет на западную аудиторию тезис, что якобы готова к прекращению огня. Однако такие заявления страны-агрессора постоянно чередуются с циничными ракетными ударами, ужасающими убийствами украинцев и одиозными высказываниями кремля.

Призывы к прекращению огня, которые раздаются в Европе и США, сейчас абсолютно неуместны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал мощную статью для американского издания The New York Times, в которой пояснил, что россия не стремится к миру, а ее приоритетом продолжает оставаться война.

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Почему россия хочет прекращения огня

"Двери к переговорам никогда не закрывались", – цинично заявил на прошлой неделе спикер кремля. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россия лишь изображает готовность к прекращению огня, поэтому необходимо не позволить ввести себя в заблуждение.

Какими бы заявлениями не разбрасывались российские чиновники, приоритетом для россии продолжает оставаться война. Страна-агрессор до сих пор преследует свою основную цель – стремится разрушить Украину и расколоть Запад.

То, как выглядела Одесса, по которой за считанные часы после подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из южных портов Украины ударили российские ракеты, должно развеять любую наивность по поводу намерений кремля.

Глава МИД Украины подчеркнул, что для владимира путина прекращение огня лишь позволит его истощенной армии взять перерыв, чтобы впоследствии продолжить свою агрессию.

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Украина способна обеспечить поражение россии, но есть условие

Дмитрий Кулеба заверил, что путин не остановится до тех пор, пока не будет остановлен. Именно поэтому, по его словам, призывы к прекращению огня из Европы и Америки абсолютно неуместны.

Сейчас не время соглашаться на невыгодные предложения прекращения огня или мирных соглашений. Задача же состоит в том, чтобы нанести россии поражение и лишить ее возможности в обозримой перспективе снова нападать на любую страну. При дальнейшей прочной и своевременной поддержке Украина готова и способна это сделать,

– заявил чиновник.

Министр подчеркнул, что никому кроме россии эта война не была нужна, и ни одна другая страна не стремится к миру так, как к этому стремится Украина. Однако устойчивый и надежный мир, а не бомба замедленного действия в виде замороженного конфликта, возможен только тогда, когда россия получит сокрушительное поражение на поле боя.

Потому Украина должна победить. Лишь тогда путин будет искать мира, а не войны,

– объяснил Кулеба.

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Заявления кремля – сплошное противоречие

Глава МИД Украины отметил, что в один день мид россии заявляет о готовности расширить географию военных целей, а уже на следующий, – что москва готова садиться за стол переговоров с Киевом.

В конце июня секретарь путина призывал Украину согласиться на российские ультиматумы и сложить оружие, а уже на следующей неделе – что москва готова садиться за стол переговоров и якобы "мяч на стороне Украины".

Сложно сделать однозначный вывод из этих спорных заявлений. Понятно одно – россия не относится серьезно к разрешению конфликта.

– написал чиновник.

С путиным нужно говорить на понятном ему языке – языке силы

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина, США и наши европейские партнеры должны говорить с путиным понятным ему языком – языком силы. На практике это означает усиление Украины, ускорение поставок современных артиллерийских установок и бронетехники, а также экономическую поддержку, в частности, дополнительную финансовую помощь.

Санкции должны усиливаться, бить по российскому экспорту, блокировать российские банки и ограничивать доступ россии к морским транспортным перевозкам. Кто бы ни жаловался на цену таких шагов, альтернатива – более обнаглевший пути – значительно хуже,

– заметил Кулеба.

К слову, глава украинского МИД поблагодарил США и всех союзников за помощь нашему государству, в то же время подчеркнул, что военная поддержка Украины – не благотворительность, а необходимая инвестиция в долгосрочную безопасность всей Европы.

Министр отметил, что украинская армия завершит эту войну одной из сильнейших армий континента, после победы ВСУ продолжат защищать безопасность и стабильность Европы, защищать демократию от любых посягательств авторитаризма.

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Украина призывает Запад продолжать давление на россию

По словам Кулебы, какой бы скепсис некоторые не высказывали по поводу санкций, они действительно работают, и это является свершившимся фактом. То, что россия пытается всеми способами от них избавиться, является лучшим свидетельством эффективности экономических ограничений.

путин продолжает использовать энергоносители и продовольствие, как оружие, целенаправленно завышая мировые цены. В этом контексте усиление санкций, ограничивающих способность россии продолжать войну, является лучшим способом противодействия ужасающей стратегии кремля.

При поддержке цивилизованного мира, по словам чиновника, Украине уже удалось стабилизировать линию фронта и начать подготовку к возвращению контроля над территориями, которые находятся под временной оккупацией.

Действительно, мы потеряли ряд позиций в Луганской области из-за потрясающего преимущества россии в артиллерии. Но сейчас мы постепенно и уверенно выравниваем этот баланс благодаря тяжелому оружию, предоставляемому США и другими партнерами. В предыдущие недели россия не смогла получить никаких существенных территориальных достояний. Мы стремимся переломить ситуацию в свою пользу и выжимать российские войска с нашей земли,

– заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина призывает партнеров усиливать поддержку и отвергать фейковые "мирные инициативы" со стороны кремля, а также не обращать внимание на пропагандистский нарратив об "усталости от войны".

Цена поражения – уничтоженная Украина, расколотый Запад и обнаглевшая россия – слишком велика, чтобы поощрять такой сценарий,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

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