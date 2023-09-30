Россия глушит GPS кораблей в территориальных водах Румынии: может привести к трагедии

Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии. Это создает риск столкновений судов и других инцидентов на границе НАТО.

Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал Даниэль Петреску. По его словам, Румыния должна подготовиться к продолжительной конфронтации с российским режимом.

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Россия глушит GPS в территориальных водах Румынии

Петреску подчеркнул, что активные и постоянные действия российского глушения влияют на GPS-связь, что создает риск столкновения кораблей в территориальных водах Румынии или входящих в зоны навигационных ограничений России.

По его словам, также существует постоянный риск роста вероятности инцидентов на границе НАТО, поскольку беспилотники или ракеты могут промахнуться.

Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах (Румынии – 24 Канал) могут быть поражены ошибочно,

– отметил генерал и добавил, что также опасность представляют мины, дрейфующие по Черному морю.

Он отметил, что Черное море стало районом военных действий, откуда россияне запускают ракеты в сторону Украины.

"Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное движение судов. Война РФ в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что повлияло на среду безопасности", – подытожил Петреску.

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