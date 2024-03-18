Россия планировала "охоту" на министра обороны Британии: что на это указывает

В начале марта министр обороны Британии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Грант Шэппс планировал приехать также в Одессу, однако внезапно изменил свои планы из-за предупреждения британской разведки.

Россияне узнали о маршруте Шэппса, что подвергало его опасности. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, что Кремль мог готовить целенаправленную спецоперацию против британского министра.

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Подготовленная спецоперация россиян

Британский министр обороны Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу в рамках своего визита в Украину. В издании The Sun сообщили, что министр был вынужден сделать это из-за ракетной угрозы со стороны России. По данным СМИ, Шэппс прервал визит в Одессу после предупреждения британской разведки о том, что россияне узнали о его плане поездки.

Российские спецслужбы, особенно спецподразделения, что уничтожают своих оппонентов, прежде всего отслеживают тех лидеров, которые помогают Украине. Довольно легко можно отработать такую операцию: нанести общий удар, как тогда, когда Владимир Зеленский и премьер-министр Греции были в Одессе, а там уже как получится,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Однако россияне могли бы подготовить прицельный удар тогда, если бы Грант Шэппс таки приехал бы в Одессу, как предполагалось. Великобритания имеет достаточно мощную разведку, в том числе и техническую, которые могут выявить преступные намерения россиян. Собственно, Россия проводила немало спецопераций непосредственно в Британии.

Одним из ярких примеров работы российских спецслужб является попытка убийства бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в Солсбери, Великобритания.В России в 2006 году Романа Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010 – его амнистировали. После этого Скрипаль переехал в Британию. Через восемь лет после этого российские спецслужбы отравили его с дочерью "Новичком". Лондон назвал Владимира Путина ответственным за попытку убийства Скрипалей.

"Это была не общая угроза для министра, а конкретно подготовленная операция. Подтверждением этого является то, что самолет Шэппса (во время полета над Калининградской областью России – 24 Канал) подвергся кибератаке – GPS на нем заглушили, поэтому самолет был "слепым"", – заметил Маломуж.

Заметим, что, принимая во внимание комментарий пресс-секретаря премьера Риши Сунака, инцидент с глушением GPS состоялся в среду, 13 марта, когда Шэппс из Польши возвращался в Британию. То есть это произошло уже после обстрела Одессы 6 марта, где присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Греции. Поэтому россияне действительно могли планировать определенную спецоперацию против министра обороны Великобритании.

Чего хотела достичь Россия

Такая спецоперация является очень серьезным шагом со стороны России. Поэтому, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, россияне планировали устроить все как "несчастный случай", замаскировав теракт под общий обстрел украинской территории.

Они объяснили бы все так, что министр обороны поехал в Украину, где ведутся активные боевые действия и обстрелы, поэтому сам себя подверг опасности. Поэтому вину свалили бы вину на него самого и украинскую сторону, которая не обезопасила пребывание Шэппса в Украине,

– пояснил Маломуж.

Россияне не впервые могли сделать такой циничный теракт. Подобная история уже произошла со сбиванием малайзийского боинга MH17 возле Донецка. Тогда россияне обвинили во всем украинскую сторону, хотя все факты свидетельствовали о непосредственной работе России.

. Гаагский трибунал на заседании 17 ноября 2022 года признал виновными в катастрофе рейса MH17 2014 года россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко (командир разведки ГРУ "ДНР" в 2014 году). Их объявили в международный розыск.

Главная задача России заключалась в том, чтобы максимально запугать международных лидеров и политиков, чтобы они не приезжали в Украину из-за такой серьезной угрозы. Особенно это касается ближайших партнеров Украины, которые с начала полномасштабного вторжения помогают нашему государству бороться с врагом.

"Еще одно, очень присуще России – это месть. Они обычно мстят странам и конкретным должностным лицам, которые помогают Украине. Тем более министр обороны Великобритании четко выразил поддержку в вопросе передачи ракет дальнего радиуса действия. Это еще один конкретный факт, что готовилась такая атака", – подытожил Маломуж.

Что этому предшествовало