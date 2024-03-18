Росіяни дізналися про маршрут Шеппса, що наражало його на небезпеку. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пояснивши, що Кремль міг готувати цілеспрямовану спецоперацію проти британського міністра.

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Підготовлена спецоперація росіян

Британський міністр оборони Грант Шеппс відмовився від поїздки до Одеси в межах свого візиту до України. У виданні The Sun повідомили, що міністр був змушений зробити це через ракетну загрозу з боку Росії. За даними ЗМІ, Шеппс перервав візит до Одеси після попередження британської розвідки про те, що росіяни дізналися про його план поїздки.

Російські спецслужби, особливо спецпідрозділи, які знищують своїх опонентів, насамперед відстежують тих лідерів, які допомагають Україні. Доволі легко можна відпрацювати таку операцію: завдати загального удару, як тоді, коли Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції були в Одесі, а там вже як вийде,

– наголосив Микола Маломуж.

Однак росіяни могли б підготувати прицільний удар тоді, якби Грант Шеппс таки приїхав би до Одеси, як передбачалося. Велика Британія має досить потужну розвідку, зокрема й технічну, які можуть виявити злочинні наміри росіян. Власне, Росія проводила чимало спецоперацій безпосередньо у Британії.

Зверніть увагу! Одним із яскравих прикладів роботи російських спецслужб є спроба вбивства колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня 2018 року у Солсбері, Велика Британія.

У Росії 2006 року Романа Скрипаля засудили за шпигунство на користь Британії, а у 2010 – його амністували. Після цього Скрипаль переїхав до Британії. Через вісім років після цього російські спецслужби отруїли його з донькою "Новачком". Лондон назвав Владіміра Путіна відповідальним за спробу вбивства Скрипалів.

"Це була не загальна загроза для міністра, а конкретно підготовлена операція. Підтвердженням цього є те, що літак Шеппса (під час польоту над Калінінградською областю Росії – 24 Канал) зазнав кібератаки – GPS на ньому заглушили, тому літак був "сліпим"", – зауважив Маломуж.

Зауважимо, що, беручи до уваги коментар прессекретаря прем'єра Ріші Сунака, інцидент з глушінням GPS відбувся у середу, 13 березня, коли Шеппс з Польщі повертався до Британії. Тобто це відбулося вже після обстрілу Одеси 6 березня, де були присутні Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції. Тож росіяни справді могли планувати певну спецоперацію проти міністра оборони Великої Британії.

Чого хотіла досягнути Росія

Така спецоперація є дуже серйозним кроком з боку Росії. Тому, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, росіяни планували влаштувати все як "нещасний випадок", замаскувавши теракт під загальний обстріл української території.

Вони пояснили б все так, що міністр оборони поїхав в Україну, де ведуться активні бойові дії та обстріли, тому сам себе наразив на небезпеку. Тому вину звалили б провину на нього самого та українську сторону, яка не убезпечила перебування Шеппса в Україні,

– пояснив Маломуж.

Росіяни не вперше могли зробити такий цинічний теракт. Подібна історія вже відбулася зі збиттям малайзійського боїнга MH17 біля Донецька. Тоді росіяни звинуватили у всьому українську сторону, хоч всі факти свідчили про безпосередню роботу Росії.

Довідка. Гаазький трибунал на засіданні 17 листопада 2022 року визнав винними в катастрофі рейсу MH17 2014 року росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка (командир розвідки ГРУ "ДНР" у 2014 році). Їх оголосили у міжнародний розшук.

Головне завдання Росії полягало у тому, щоб максимально залякати міжнародних лідерів та політиків, аби вони не приїжджали до України через таку серйозну загрозу. Особливо це стосується найближчих партнерів України, які від початку повномасштабного вторгнення допомагають нашій державі боротися з ворогом.

"Ще одне, дуже притаманне Росії – це помста. Вони зазвичай мстять країнам та конкретним посадовцям, які допомагають Україні. Тим паче міністр оборони Британії чітко висловив підтримку у питанні передачі ракет дальнього радіуса дії. Це ще один конкретний факт, що готувалася така атака", – підсумував Маломуж.

Що цьому передувало