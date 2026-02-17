Ждут "зеленку": боец НГУ сказал, к чему готовятся оккупанты весной

Российские войска накапливают технику и личный состав и, вероятно, готовятся активизировать штурмовые действия с наступлением тепла. Погодные условия пока сдерживают их возможности для масштабного продвижения.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что именно изменится для противника с приходом весны и к чему готовятся оккупанты на его направлении. По его словам, россияне рассчитывают на "зеленку" и сухую погоду.

Оккупанты накапливают силы под весенние штурмы

Сейчас на их направлении фиксируется активное накопление техники и личного состава. Противник не отказывается от планов наступательных действий, но корректирует их в зависимости от погодных условий. По словам офицера, сейчас ситуацию сдерживают болота, гололедица и общая сложность передвижения.

Мы знаем, что противник сейчас максимально накапливает технику для будущих штурмовых действий. Мы знаем, что он пытается накапливать личный состав,

– отметил Отченаш.

Он отметил, что россияне рассчитывают на период озеленения. Тогда же, по его оценке, они попытаются активизировать штурмы с применением бронетехники.

Они будут ждать периода озеленения, когда можно будет двигаться по посадкам и нам будет труднее видеть их передвижения,

– объяснил военный.

Он добавил, что со стабилизацией почвы и исчезновением болот противник получит больше технических возможностей для продвижения. Именно тогда стоит ожидать попыток массированных атак с использованием колонн техники.

Колонны техники снова пойдут в наступление

После стабилизации погоды противник, вероятно, будет делать ставку именно на механизированные штурмы. Речь идет не только о пехотных атаках малыми группами, а о продвижении с привлечением бронетехники. По его словам, на их направлении уже видно подготовку к таким сценариям.

Я уверен, что на нашем направлении они пойдут штурмами с техникой,

– отметил Отченаш.

В то же время он подчеркнул, что силы обороны готовы к такому развитию событий. Украинские подразделения уже неоднократно демонстрировали способность уничтожать вражеские колонны еще на подходах к позициям. Работа ведется во взаимодействии со смежными бригадами и подчиненными подразделениями.

Вы еще увидите не одно видео, где силы обороны Украины уничтожают противника, где совместно бригада "Рубеж" со смежниками уничтожает колонну техники противника,

– подчеркнул он.

Весна для врага не означает автоматического прорыва. Каждая попытка продвижения будет встречена огнем и будет наносить оккупантам значительные потери.

