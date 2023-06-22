Угроза и для населения самой Москвы, – представитель ГУР о российских угрозах относительно ЗАЭС
Российские захватчики совершили не один десяток преступлений на территории Украины и не планируют останавливаться. Сейчас Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
Это 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он добавил, что думать и волноваться за это должны не только украинцы. Мир должен жестко реагировать и противодействовать преступлениям российских террористов.
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Россия шантажирует ядерной катастрофой
Цель россиян – остановить активные действия украинских Сил безопасности и обороны. Однако это не получится.
Как отметил представитель ГУР, сейчас речь идет о шантаже. Однако в руках ид**тов, террористов и убийц шантаж – это серьезный фактор, с которым нужно считаться.
То, что он (шантаж – 24 Канал) будет и будет усиливаться было понятно,
– сказал Юсов.
Украина и весь цивилизованный мир работают и прорабатывают разные сценарии и варианты избегания катастрофы.Обратите внимание!
Также Юсов подчеркнул, что враг может прибегнуть к провокациям для того, чтобы обвинить Украину. Речь идет не только о катастрофе на ЗАЭС, но и о подобных ядерных объектах на территории России.
"Прежде всего, это угроза для населения самой Москвы и вызов для элиты и внутриполитического руководства", – добавил представитель ГУР.
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Россияне готовят теракт на ЗАЭС
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Президент уже заслушал доклады украинской разведки и СБУ.
- Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ядерная угроза остается постоянно за то время, что ЗАЭС – оккупированная российскими захватчиками. Россияне в любой момент могут сделать что-то, что приведет к катастрофе.
- Посол Валерий Чалый подчеркнул, что считает катастрофу на ЗАЭС – реалистичным сценарием. Он посоветовал украинцам сделать запасы бензина, продовольствия и средств защиты первой необходимости.