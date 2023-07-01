Путин умеет сдавать назад: как должен действовать Запад для предотвращения теракта на ЗАЭС
Россия на виду у всего мира готовит очередное преступление – теракт на Запорожские атомной электростанции. В то же время, мировое сообщество молча ждет, когда взорвется еще одна атомная станция.
Такое мнение 24 Каналу выразил депутат Запорожского районного совета Антон Жук. Он добавил, что мир должен жестко и радикально реагировать на подготовку российских террористов к теракту.
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Нужна радикальная позиция
По данным американской и британской разведки, российские захватчики в октябре 2022 года планировали использовать какой-либо вид ядерного оружия на Херсонском направлении.Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграмме.
Впоследствии Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое использование ядерного оружия приведет к тому, что ЕС нивелирует все российские войска на территории Украины без использования ядерных средств.
Россия не использовала ядерное оружие на Юге и Вооруженные Силы освободили правобережье Херсонщины,
– отметил депутат Запорожского районного совета.
Мы не привыкли, что ЕС показывает свою позицию таким образом, потому что они всегда осторожны в выражениях. Обычно свою позицию более радикально формирует Великобритания. Для избежания катастрофы на ЗАЭС нужно, чтобы подобную позицию в первую очередь заняли ЕС, США и Британия.
"Кремлевский диктатор Владимир Путин умеет сдавать назад. Я думаю он и здесь не станет впрягаться в настоящую потасовку, которая закончится для него за три дня или неделю", – сказал Жук.
Что поможет избежать катастрофы на ЗАЭС: смотрите видео
Россия готовится к теракту на ЗАЭС: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию дистанционно. Известно, что на станции заложена взрывчатка, а еще там находятся 5 000 российских военных с тяжелым вооружением.
- Зеленский также поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за работу и помощь. В то же время глава государства отметил, что самостоятельно он не сможет выгнать оккупантов со станции. МАГАТЭ должно помочь мировое сообщество.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что теракт на ЗАЭС, к которому готовятся оккупанты, будет означать применение ядерного оружия против гражданского населения и потребует надлежащей реакции мирового сообщества.