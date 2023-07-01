Путин умеет сдавать назад: как должен действовать Запад для предотвращения теракта на ЗАЭС

Россия на виду у всего мира готовит очередное преступление – теракт на Запорожские атомной электростанции. В то же время, мировое сообщество молча ждет, когда взорвется еще одна атомная станция.

Такое мнение 24 Каналу выразил депутат Запорожского районного совета Антон Жук. Он добавил, что мир должен жестко и радикально реагировать на подготовку российских террористов к теракту.

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Нужна радикальная позиция

По данным американской и британской разведки, российские захватчики в октябре 2022 года планировали использовать какой-либо вид ядерного оружия на Херсонском направлении.

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Впоследствии Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любое использование ядерного оружия приведет к тому, что ЕС нивелирует все российские войска на территории Украины без использования ядерных средств.

Россия не использовала ядерное оружие на Юге и Вооруженные Силы освободили правобережье Херсонщины,

– отметил депутат Запорожского районного совета.

Мы не привыкли, что ЕС показывает свою позицию таким образом, потому что они всегда осторожны в выражениях. Обычно свою позицию более радикально формирует Великобритания. Для избежания катастрофы на ЗАЭС нужно, чтобы подобную позицию в первую очередь заняли ЕС, США и Британия.

"Кремлевский диктатор Владимир Путин умеет сдавать назад. Я думаю он и здесь не станет впрягаться в настоящую потасовку, которая закончится для него за три дня или неделю", – сказал Жук.

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