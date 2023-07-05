Ситуация напряженная, но контролируемая, – Гуменюк объяснила предпосылки атомного шантажа россиян

В ночь на 5 июля в информационном пространстве была напряженной ситуация относительно Запорожской АЭС. На наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции россияне разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Техногенный шантаж – один из самых любимых способов давления России на украинцев и мировое сообщество. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Важно Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта

Украинцев успеют предупредить

Подрыв Каховской дамбы – это локальная катастрофа, хотя последствия будут ощутимы для экологии на всем континенте. Далее по значимости следует химическая угроза – завод "Крымский титан", а затем радиационная – Запорожская АЭС.

Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.

Российские оккупанты недовольны своими "успехами" на фронте, поэтому пытаются давить и шантажируют заминированием двух важных объектов инфраструктуры.

Общая ситуация напряженная, но контролируемая. Мы отслеживаем ход событий и действия оккупантов и в случае опасности успеем предупредить население,

– сказала Гуменюк.

В последнее время мировое сообщество достаточно мощно начало реагировать на подготовку россиян к теракту на ЗАЭС. Ведь после подрыва Каховской ГЭС мир осознал, что оккупанты не только шантажируют, а уже доведены до отчаяния и могут прибегать к действиям.

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