Россия хочет, чтобы ЕС нажал на Литву – евродепутат о "блокаде Калининграда"

Кремль начал угрожать Литве из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград. Эксперты говорят, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он говорит, что Литва не объявляла России никакой "экономической войны", она только поддерживает санкции ЕС.

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Он считает, что вопрос "блокады Калининграда" касается больше не Литвы.

"Это "российская игра" – они хотят не только ослабить санкции, но и "раздуть вопрос", что внедрение санкций против России не продумано, – ответил депутат.

Пятрас Ауштрявичюс отметил, что там все продумано. Регламент не предусматривает транзита санкционных товаров в Калининград через Литву.

Но Россия хочет, чтобы ЕС как-то нажал на Литву по вопросу так называемого "коридора в Калининград". Это мы понимаем, это уже не первый раз,

– сказал он.

Депутат подчеркнул, что никакой Евросоюз не будет решать этот вопрос за Литву.

"Литва никогда на это не согласится, как и не согласна Польша. Мы в этом не заинтересованы. Литва полностью поддерживает санкции. Мы знаем, что хочет Россия и поддерживаем Украину", – пояснил он.

Пятрас Ауштрявичюс добавил, что информационная эскалация Литвы со стороны России уже проходит. В Кремле эта страна освещается особыми врагами.

Но мы не участвуем в этой игре. К тому же Россия должна помнить, что наша страна закрывается 5 пунктом договора НАТО, поэтому мы готовы принять все вызовы от России,

– подытожил депутат.

Евродепутат считает, что Россия хочет, чтобы ЕС нажал на Литву: видео



Россия угрожает Литве: важно