Это стало самым большим ударом: почему россияне решили строить морскую базу в Абхазии

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания 5 октября сообщил, что подписал соглашение с Россией о строительстве постоянной российской военно-морской базы недалеко от оккупированного Очамчире. Россияне не просто так пошли на такой шаг.

Метки удары по Крымскому полуострову заставили оккупантов панически разрабатывать новые планы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Пути возвращения нет

Для россиян в Крыму наибольшим резонансом стало то, что очень точно прилетает по Севастополю и российским кораблям. Как следствие, остатки черноморского флота пришлось перебазировать, в том числе и в Новороссийск. Однако местный порт не сможет вместить все суда России.

Поэтому кафиров лихорадочно пришлось придумывать что-то другое. Так и дошли до строительства военно-морской базы в самопровозглашенной республике Абхазия.

План строительства в Абхазии морской базы говорит о том, что они понимают, что шансов вернуться в Севастопольский порт нет,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Еще одним потрясением для оккупантов стал удар по командному пункту черноморского флота у Верхнесадового. Село фактически расположено между горами, поэтому прицельный удар действительно поразил и очень испугал россиян.

"Следующим шагом является разрушение транзитного пути, где и расположен Крымский мост", – отметил замглавы Меджлиса.

Ахтем Чийгоз о толчке к созданию российской морской базы в так называемой Абхазии: смотреть видео

В Джанкое тоже неспокойно

Украинские военные хорошо достают Джанкой. Это важное место для россиян, ведь там есть скопление живой силы, военных баз. К тому же через Джанкой проходило вооружение и помощь для оккупантов.

У Джанкои изменили концепцию. Раньше там строили форпосты, воинские части. Сейчас в этом смысле нет. Его, как и весь Крым, используют в логистических целях,

– отметил Чийгоз.

В то же время, россиянам не удается скрыть там свои планы, ведь обо всем украинскую сторону информируют местные. Поэтому туда прилетает часто и точно.

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