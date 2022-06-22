Россия и Турция провели в Москве переговоры о вывозе зерна из Украины

С начала полномасштабной войны Россия заблокировала украинские порты в Черном море. Там осталось заблокированное украинское зерно, которое должно было быть экспортировано.

Делегации из России и Турции собрались для обсуждения проблемы экспорта украинского зерна.

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Они договорились продолжать консультации по безопасному отправлению судов из украинских портов. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Известно, что Украина – один из ведущих поставщиков пшеницы в мире. Однако ее поставки приостановились, когда Россия ввела войска в страну. При этом Москва отрицает ответственность за продовольственный кризис и обвиняет в дефиците санкции Запада.

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