Россия и Турция провели в Москве переговоры о вывозе зерна из Украины
Источник:Reuters
С начала полномасштабной войны Россия заблокировала украинские порты в Черном море. Там осталось заблокированное украинское зерно, которое должно было быть экспортировано.
Делегации из России и Турции собрались для обсуждения проблемы экспорта украинского зерна.
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Они договорились продолжать консультации по безопасному отправлению судов из украинских портов. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Известно, что Украина – один из ведущих поставщиков пшеницы в мире. Однако ее поставки приостановились, когда Россия ввела войска в страну. При этом Москва отрицает ответственность за продовольственный кризис и обвиняет в дефиците санкции Запада.
Последние новости касательно украинского зерна
- Россия продолжает вывозить украинский урожай и пытается продать его как свой. Известно, что оккупанты украли не менее полумиллиона тонн зерна. Журналисты показали масштабы и пути вывоза зерна из Украины.
- Венгрия предложила Украине помощь и готова стать транзитной страной для украинских грузов. Такое сотрудничество может открыть еще один маршрут для экспорта зерна из Украины и снизить кризис из-за блокирования Россией портов в Черном море.
- Российские оккупанты блокируют в Черном море не только торговые корабли. По меньшей мере, 39 гражданских судов также не могут покинуть порты Одесской области из-за захватчиков.
- Представитель ООН подчеркнул, что миру грозит ад на земле из-за голода, если не положить конец войне. Ведь порты в Украине еще заблокированы Россией. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
- Российские убийцы разворовывают украинское зерно и уничтожают склады с зерном. Они искусственно создают опасность голода. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время Диалога Преспанского форума безопасности.
- Россия продает зерно, которое ворует у Украины и вывозит из временно оккупированных южных областей в оккупированный Крым. Об этом заявил коллаборационист Сергей Аксенов, с 2014 года представляющий себя главой временно оккупированного Крыма. Также он рассказал, что вывозят награбленное через Севастополь.
- Российские военные беззастенчиво воруют и другую сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Украины. Теперь они перешли к семенам подсолнечника.
Кстати – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту: смотрите видео