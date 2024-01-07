Огромные потери и мобилизация мигрантов: какими последствиями это обернулось для России

Россияне потеряли еще 860 единиц живой силы за прошедшие сутки. А общая цифра составляет около 365 тысяч оккупантов.

Пополнять свои силы на фронте диктатор Путин пробует за счет мигрантов. Но вместе с тем у России возникла большая проблема. О ней 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова.

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Без рабочей силы

Путин подписал новый указ, по которому мигрантам, а также членам их семьи может предоставляться российское гражданство. Условие простое – подписать минимум в год контракт на службу в оккупационной армии.

"Три тысячи мигрантов задержали в Санкт-Петербурге. Им всем говорили: или выселим тебя с семьей на улицу, или подписывай повестку в военкомат. Желающих немного, но тех, кто не захочет, будут депортировать", – рассказала Курносова.

Таким образом, военный преступник пытается восполнить потери на фронте. Но он имеет еще одну большую проблему внутри пока своей страны.

"В России большой дефицит рабочей силы. Возможно, женщины пойдут работать. У нас же равенство. Это еще одна проблема России – не хватает и квалифицированных, и даже неквалифицированных кадров. Все, кто успел перед мобилизацией, уехал из страны", – добавила оппозиционерка.

Путин же активно готовится к президентским выборам, которые должны пройти в России уже в марте этого года. Главная его проблема – собрать 300 тысяч подписей.

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