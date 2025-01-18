Почему Иран не предоставляет России своих военных для войны против Украины

Россия и Иран 17 января подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В значительной степени это лишь символический шаг, ведь страны давно активно сотрудничают.

Это больше демонстрация накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональд Трампа, что у Тегерана есть возможность для маневра. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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"В значительной степени это символический шаг. Соглашение подписано накануне инаугурации Трампа как определенный вызов, как демонстрация того, что, например, у Ирана есть возможность для маневра", – предположил он.

О чем говорится в соглашении

Сергей Данилов отметил, что в соглашении между Москвой и Тегераном есть экономический блок. В частности, достройка двух новых блоков атомной электростанции в городе Бушер. Также говорится о транспортном коридоре "Север – Юг" как альтернативной логистической сети для России с портами со странами Балтии, на Черном море. Кроме того, соглашение предусматривает поддержку друг друга во время санкций.

Формулировка: "Если одна из сторон подвергнется нападению, то другая сторона обязуется не помогать агрессору". Я думаю, что в Тегеране определенное время думали о том, чтобы там была написана немножко другая формула, что не просто не помогать агрессору. А что Россия, например, приходит на помощь Тегерану, оказывает военную помощь в случае, если Иран подвергнется нападению. Но нет,

– сказал он.

Иран не предоставляет России войска

Иран признает территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Очень показательный момент, что у России нет никаких договоренностей, что Тегеран предоставит своих военных для войны против Украины. Например, как сделала Северная Корея.

Дело в том, что отношение граждан Ирана к российской агрессии против Украины очень негативное. В 2023 году один из американских университетов смог провести опрос среди иранцев. По его результатам, более двух третей респондентов осуждали российскую агрессию.

В этой ситуации отправлять еще иранские войска в Россию – это будет политическая катастрофа. Там и так власть не настолько уверенно себя чувствует, чтобы идти на такие авантюры. В отличие от Северной Кореи,

– объяснил Данилов.

Напомним, в пятницу, 17 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Россия и Иран подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на 20 лет с автоматическим продлением каждые 5 лет.