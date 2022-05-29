Россия использует продовольственный кризис, чтобы давить и обвинять Запад, – британская разведка
Источник:Ministry of Defence
Россия использует продовольственную безопасность для достижения собственных целей, манипулирует фактами, чтобы обвинить в неудачах Запад.
Военная разведка Великобритании разоблачила Россию в манипулировании фактами на примере блокады морских портов Украины.
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Что случилось
Речь о том, что 25 мая российский МИД заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Он также призвал Украину разминировать акваторию вокруг Одесского порта, чтобы сделать возможным прохождение кораблей.
Просьба к Украине по разминированию соответствует основному принципу современной российской стратегии переговоров: введение альтернативных нарративов, даже неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории,
– говорится в сообщении разведки.
Россия манипулирует вроде бы не виновата в блокаде
В британской разведке напомнили, что Украина была вынуждена использовать морские мины из-за угрозы десантных нападений России с Черного моря.
Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем обвинять в проблемах Запад,
– подчеркнули британцы.
Кроме этого, в разведке пришли к выводу, что попытки России добиться снижения жесткости международных санкций подчеркивает ущерб, который они наносят режиму.
Россия блокирует украинские порты: коротко о главном
- От действий России зависит судьба урожая летом 2022 года. Кафиры продолжают блокировать наши порты и воровать зерно. Известно, что российские захватчики вывезли по меньшей мере 100 тысяч тонн зерна из Луганщины в временно оккупированный Крым.
- В ЕС сообщили, что помогут нашему государству с экспортом зерна. Для этого создадут "коридоры солидарности" . В частности, чтобы предотвращать продовольственный кризис, с экспортом Украине помогают и США .
- Украина также активно сотрудничает с Польшей . Кроме того, помочь разблокировать поставки зерна из Украины пообещали премьер-министр Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган.
- В частности, американское издание Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Турция уже ведет переговоры с Украиной и Россией . Их тема – открытие коридоров для экспорта украинского зерна через пролив Босфор.
- Украина предлагает дипломатический путь к решению блокады украинских портов. Однако рассматривается и военный путь . Поэтому правительство продолжает обращаться к партнерам с соответствующими запросами оружия.