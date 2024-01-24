Британия обнаружила новое доказательство использования Россией ракет из КНДР: эксперты показали его на фото

Британские эксперты исследовали остатки одной из баллистических ракет, выпущенных Россией по Харькову. Они нашли на фрагменте написанный от руки корейский иероглиф.

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) изучают остатки баллистической ракеты, по которой Россия 2 января ударила по Харькову. На барометре обнаружили этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".

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На других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено. Однако эксперты обратили внимание на дополнительные фрагменты, такие как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112. Учитывая это, по их мнению, это может быть северокорейская ракета KN-23 с дальностью полета до 700 км и боевой. частью весом 500 кг.

В частности, повторяющееся на ряде фрагментов ракеты число 112 может указывать на "завод 11 февраля" в Северной Корее, где собираются такие ракеты, или на 2023 год по северокорейскому календарю чучхэ.



Отметка 112 на ракете / Yonhap

CAR отметили, что использование Россией таких ракет является очередной демонстрацией ее намерения поддерживать свои военные усилия в Украине даже ценой подрыва глобальных режимов нераспространения.

Добавим, что ранее Великобритания направила экспертам ООН фотодоказательства, подтверждающие поставки КНДР в Россию.

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