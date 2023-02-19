Жалуются на командование минимум по 3 причинам: какие настроения в российской армии
У российских военных с каждым днем захватнической войны, которую они ведут против Украины, морально-психологическое состояние значительно ухудшается.
Об этом 24 Каналу рассказала командир минометного взвода Ольга Бигарь. Она отметила, что в отличие от украинской армии, у военного руководства окупантов ужасное отношение к своим подчиненным.
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Украинцы очень сильно эволюционировали
Она подчеркнула, что сейчас россияне очень активно жалуются на свое военное командование по следующим причинам:
- у них очень большие взятки за то, чтобы получить краткосрочный отпуск;
- родственникам военнослужащих приходится с обеспечивать их пищей, вещами, что совершенно недопустимо в нашей армии;
- жалуются на плохое морально-психологическое состояние, что к ним плохо относятся: бьют, насилуют, унижают, подвергают пыткам, что тоже нереалистично в условиях украинской армии.
Мы напротив друг другу помогаем в боевых условиях, брат брату плечо готов подставить. Сейчас наш народ очень сильно эволюционировал. Наши мысли изменились с того – "ищем крайнего", на то – "у нас есть враг, объединимся, будем вместе бороться и идти к целям",
– подчеркнула защитница.
По ее мнению, это тот шаг, который позволит нам реформировать наше общество и стать полноценным членом Европы.
"И наши дети будут жить в лучшей стране", – уверена она.
Ольга Бигарь о морально-психологическом состоянии окупантов: смотрите видео
Либо они выполняют приказ, либо их убивают
Также Бигарь предположила, что нам никто не сообщит реальные цифры, сколько погибших и раненых военных в российской армии.
Там скрывается количество 200-х, 300-х, 400-х. И постоянно подтягиваются новые резервы. То есть у них человеческий ресурс есть,
– добавила она.
По ее словам, пока на Бахмутском направлении активное участие в боевых действиях принимали подразделения ЧВК "Вагнер", их мотивация была очень проста: либо они выполняют приказ, либо их убивают.
Люди, имеющие сроки заключения, приходят служить туда для того, чтобы получить освобождение из тюрьмы. 3 – 6 месяцев они отбывают службу, и если остаются живы-здоровы, уезжают обратно. Если не выполняют приказ, их убивают на месте. Такая мотивация недостаточно человечна, но она очевидна,
– считает командир минометного взвода.
Она отметила, что вместе с тем с мотивацией кадровых российских военных все гораздо хуже. Их не убивают за то, что они не выполняют приказ. У них еще есть какие-то права, хотя и не большие.
"Поэтому у них мотивация еще ниже, чем у "вагнеровцев". А у нас мотивация – защитить свой дом, свою семью, своих родных. Здесь сравнивать даже невозможно", – резюмировала Ольга Бигарь.
Ситуация на Бахмутском направлении
- По данным западных медиа, представители Пентагона советовали украинским чиновникам не зацикливаться на обороне Бахмута. Ведь это вроде бы может помешать весеннему контрнаступлению ВСУ. Однако, по мнению военного эксперта Петра Черника, такие публикации могут быть только частью информационно-психологической операции (ИПСО).
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что захватчики продолжают наземные атаки в районе Бахмута. Также Генштабе подчеркнули, что украинские войска отразили российсике штурмы самого Бахмута и вблизи Федоровки, Раздоловки, Парасковиевки, Ивановского.
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что Бахмут не смогут захватить В ближайшее время. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что такие заявления Пригожина – это уже не просто истерика. По его мнению, владелец ЧВК "Вагнер" готовит плацдарм для отступления из Бахмута.