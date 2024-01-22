Из-за мощной ПВО точность ракет уменьшилась на 40%: как Россия меняет тактику обстрелов
После двух массированных атак по Украине на рождественские праздники россияне готовятся к новым ударам, об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также подчеркнул, что россияне будут менять тактику ударов, учитывая усиление противовоздушной обороны Украины.
В чем именно заключается это изменение для 24 Канала объяснил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Рассказал также, как на это повлияло усиление украинских средств РЭБ.
Обратите внимание Ракета просто падает, но не попадает в цель, – летчик-инструктор о работе РЭБ
Как меняется тактика врага
За 2 года полномасштабного вторжения Украина построила очень мощную эшелонированную систему противовоздушной обороны, имплементировав туда и средства радиоэлектронной борьбы",
– подчеркнул Храпчинский.
Как следствие, Россия начала заметно менять тактику – прибегать к комбинированным воздушным атакам. Теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику.
Именно комбинированная система ударов по определенным регионам создает нагрузку на противовоздушную оборону. Однако украинская ПВО все же достойно дает отпор этим вызовам.
В частности, в последнее время большое количество ракет не попало в цель и исчезло с радаров. Это эксперт по авиации объяснил тем, что точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы.
Что влияет на тактику российских обстрелов
- Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что массовое сбитие российской авиации напрямую повлияет на обстрелы Украины. Теперь борта будут бояться подлетать близко к ее территории и отслеживать перемещение нашей ПВО, а это повлияет на точность ракет.
- Недавно россияне впервые атаковали Украину редкой противокорабельной ракетой П-35, которую ПВО все же удалось сбить. Как отмечают эксперты, применение таких видов вооружения свидетельствует о значительном дефиците ресурса в стране-агрессоре.
- Также заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий отметил, что оккупанты видоизменяют свои ракеты, в частности Х-101 отличаются тех, что они использовали в 2022 году. Их оснастили активной системой радиоэлектронной борьбы с активной защитой от выбросов тепловых ловушек. Это говорит о том, что россияне пытаются усовершенствовать оружие и учитывают свои ошибки.