Россия начала копировать военную тактику Украины, – Буданов
Источник:The Guardian
Кирилл Буданов прокомментировал, как воюет Россия. По его словам, Украина имеет преимущество над врагом в плане креативности и гибкости методов ведения войны, ведь российские захватчики достаточно устаревшие.
Глава украинской разведки объяснил 9 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, что россияне "адаптируют и копируют" украинскую тактику. По данным разведки, это первая война, где применили абсолютно все типы вооружений.
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Буданов рассказал, как воюют россияне по сравнению с ВСУ
Генерал-лейтенант рассказал, что у Украины преимущество в плане креативности и гибкости методов ведения войны.
Но они (россияне – 24 Канал) адаптируются, они пытаются изменить тактику, изменить способ использования сил, их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения,
– объяснил Кирилл Буданов.
По его словам, россияне кое-что изменили в ведения войны. Среди прочего – начали наращивать производство беспилотников.
"Они (оккупанты – 24 Канал) перешли на массовое использование дронов, до войны просто не понимали их важности, сейчас нас во многом адаптируют и копируют", – заявил Кирилл Буданов.
Последние новости от разведки о войне
- Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия стянула на наших временно оккупированных территориях и в Крыму 420 тысяч вражеских военнослужащих. Из них ориентировочно треть, то есть более 140 тысяч, находятся на Таврическом направлении, который охватывает Запорожскую область и часть Донбасса.
- Кроме того, Кремль вдоль украинской границы развернул 46 пусковых установок "Искандер". Вадим Скибицкий объяснил, что такими поступками Россия уничтожает, прежде всего, украинские гражданские объекты.
- Украинская разведка сообщила, что российский диктатор Владимир Путин не объявит осенью 2023 года открытую мобилизацию, как было в прошлом году. Ведь россияне проводят выборы, после них будут готовиться к президентским выборам 17 марта 2024 года. То есть украинские разведчики объяснили, что Кремль не будет рисковать накануне кампании.