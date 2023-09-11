Россия начала копировать военную тактику Украины, – Буданов

Кирилл Буданов прокомментировал, как воюет Россия. По его словам, Украина имеет преимущество над врагом в плане креативности и гибкости методов ведения войны, ведь российские захватчики достаточно устаревшие.

Глава украинской разведки объяснил 9 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве, что россияне "адаптируют и копируют" украинскую тактику. По данным разведки, это первая война, где применили абсолютно все типы вооружений.

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Буданов рассказал, как воюют россияне по сравнению с ВСУ

Генерал-лейтенант рассказал, что у Украины преимущество в плане креативности и гибкости методов ведения войны.

Но они (россияне – 24 Канал) адаптируются, они пытаются изменить тактику, изменить способ использования сил, их стратегия с треском проваливается, но в их тактике есть некоторые улучшения,

– объяснил Кирилл Буданов.

По его словам, россияне кое-что изменили в ведения войны. Среди прочего – начали наращивать производство беспилотников.

"Они (оккупанты – 24 Канал) перешли на массовое использование дронов, до войны просто не понимали их важности, сейчас нас во многом адаптируют и копируют", – заявил Кирилл Буданов.

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