Глава української розвідки пояснив 9 вересня на форумі Ялтинської європейської стратегії в Києві, що росіяни "адаптують та копіюють" українську тактику. За даними розвідки, це перша війна, де застосували абсолютно всі типи озброєнь.
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Буданов розповів, як воюють росіяни, порівняно із ЗСУ
Генерал-лейтенант розповів, що Україна має перевагу в плані креативності та гнучкості методів ведення війни.
Але вони (росіяни – 24 Канал) адаптуються, вони намагаються змінити тактику, змінити спосіб використання сил, їхня стратегія з тріском провалюється, але в їхній тактиці є деякі покращення,
– пояснив Кирило Буданов.
За його словами, росіяни дещо таки змінили у веденні війни. Серед іншого – почали нарощувати виробництво безпілотників.
"Вони (окупанти – 24 Канал) перейшли на масове використання дронів, до війни просто не розуміли їх важливості, зараз нас багато в чому адаптують і копіюють", – заявив Кирило Буданов.
Останні новини від розвідки про війну
- Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія стягнула на наших тимчасово окупованих територіях та в Криму понад 420 тисяч ворожих військовослужбовців. З них орієнтовно третина, тобто понад 140 тися, перебувають на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та частину Донеччини.
- Окрім того, Кремль вздовж українського кордону розгорнув 46 пускових установок "Іскандер". Вадим Скібіцький пояснив, що такими вчинками Росія знищує перш за все українські цивільні об'єкти.
- Українська розвідка повідомила, що російський диктатор Владімір Путін не оголосить восени 2023 року відкриту мобілізацію, як було торік. Адже росіяни проводять вибори, після них – будуть готуватись до президентських виборів 17 березня 2024 року. Тобто українські розвідники пояснили, що Кремль не ризикуватиме напередодні кампанії.