В разведке разнесли ложь России "уничтожение представителей ГУР" во время удара по Харькову
Россия цинично ударила по Харькову 30 декабря. Для того чтобы оправдать свои действия, страна-агрессор придумала очередную легенду.
Россия ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Однако там настаивают, что поразили центры принятия решений и уничтожили представителей ГУР и ВСУ, однако представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу сказал, что это очередная ложь российской пропаганды.
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"Уничтожили представителей ВСУ и ГУР"
Российские власти пишут, что ударом по комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, однако это очередная выдумка оккупантов, чтобы оправдать свой очередной удар по гражданской инфраструктуре.
Они подчеркивают, что эти якобы представители ВСУ и ГУР участвовали в "теракте в Белгородской области".
В то же время Андрей Юсов подчеркнул, что на этот раз враг снова намеренно избивал по гражданским объектам.
В результате вчерашних террористических атак на Харьков ни один сотрудник ГУР не пострадал, как и ни один военный объект,
– отметил он.
По его словам, это очередное военное преступление россиян, за которое они должны понести наказание.
Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что события в Белгороде – результат непрофессиональных действий операторов российской ПВО. Россия постоянно прикрывается тем, что целит по "центрам решений" и "военным объектам", однако это не что иное, как повторение тезисов российской пропаганды.
В результате удара по "Харьков Палас" пострадали 28 человек. К счастью, обошлось без погибших.
Последствия удара по центру Харькова
- Перед Новым годом в ночь на 31 декабря оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Зафиксировано 4 попадания. Россияне ударили не по военным объектам. Враг атаковал кафе, жилые дома и офисы. Городской голова рассказал, что в результате ночной атаки российских беспилотников повреждения получили здание в центре Харькова.
- Также мэр поблагодарил всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.
- Начальник полиции Владимир Тимошко рассказал, что оккупанты попали в жилой дом в самом центре города. Под вражеским ударом находился Киевский район. Зафиксировано 4 попадания.