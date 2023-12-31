В разведке разнесли ложь России "уничтожение представителей ГУР" во время удара по Харькову

Россия цинично ударила по Харькову 30 декабря. Для того чтобы оправдать свои действия, страна-агрессор придумала очередную легенду.

Россия ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Однако там настаивают, что поразили центры принятия решений и уничтожили представителей ГУР и ВСУ, однако представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу сказал, что это очередная ложь российской пропаганды.

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"Уничтожили представителей ВСУ и ГУР"

Российские власти пишут, что ударом по комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, однако это очередная выдумка оккупантов, чтобы оправдать свой очередной удар по гражданской инфраструктуре.

Они подчеркивают, что эти якобы представители ВСУ и ГУР участвовали в "теракте в Белгородской области".

В то же время Андрей Юсов подчеркнул, что на этот раз враг снова намеренно избивал по гражданским объектам.

В результате вчерашних террористических атак на Харьков ни один сотрудник ГУР не пострадал, как и ни один военный объект,

– отметил он.

По его словам, это очередное военное преступление россиян, за которое они должны понести наказание.

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что события в Белгороде – результат непрофессиональных действий операторов российской ПВО. Россия постоянно прикрывается тем, что целит по "центрам решений" и "военным объектам", однако это не что иное, как повторение тезисов российской пропаганды.

В результате удара по "Харьков Палас" пострадали 28 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Последствия удара по центру Харькова