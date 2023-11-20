Враг массированно забрасывает фронт авиабомбами: какое вооружение поможет ВСУ разобраться с этим

Этим летом оккупационная армия нашла способ, как эффективно противодействовать украинскому наступлению с помощью авиации. Для того чтобы найти ответ на это противодействие, Украина должна дождаться поставок нового западного оружия в 2024 году.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он предположил, что F-16 помогут Украине приблизиться к паритету на линии столкновения, однако для того, чтобы переломить ход войны, нужно значительное количество таких истребителей.

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Россия бомбит украинские позиции по воздуху

Чтобы иметь успехи в освобождении оккупированных территорий, Украине нужно завоевывать преимущество в воздухе. Ведь без него Россия будет продолжать сбрасывать на украинских защитников авиабомбы.

"В течение последних месяцев россияне добились немалых успехов в бомбосбрасывании, при чем прицельном. До этого Россия не имела большого количества планерных бомб, но теперь она сумела разработать относительно дешевый Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который интегрирован в самые массовые бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500", – объяснил Черник.

Для того чтобы использовать эти бомбы, России не нужно наращивать производство, ведь на складах все еще остаются десятки тысяч их образцов. Это в частности позволило агрессору использовать более 1000 планировочных авиабомб за сентябрь, существенно замедливших украинское наступление.

Решат ли F-16 эту проблему

Получение американских истребителей позволит более эффективно бороться с носителями российских авиабомб. Для того чтобы сбрасывать планирующие ФАБы на украинские позиции, российские самолеты должны подлететь к своей цели на расстояние 40 – 70 километров.

Петр Черник о том, как F-16 будут вести борьбу в воздухе: смотрите видео

На этом расстоянии F-16 смогут доставать российские бомбардировщики, используя ракету AIM-120 AMRAAM, которая в последней модификации способна поражать противника на расстоянии 180 км. Кроме того, победам в воздушных боях F-16 будут помогать качественные радары, а также способность мгновенно получать информацию со спутников.

"(Наличие F-16 – 24 Канал) сможет изменить ход и логику войны на линии боестолкновения. Правда, для этого требуется 60 – 120 машин со всей номенклатурой вооружения. В то же время 14 – 24 истребителей (которые получит Украина в первые месяцы 2024 года - 24 Канал) могут улучшить закрытие неба и нанесение ударов в какой-то точке, но не сумеют сломать ход войны", – спрогнозировал военный эксперт.

Война России против Украины: последние сведения

В Киев с визитом прибыл министр обороны США Чарльз Ллойд, среди прочего объявивший о новый пакет военной помощи на $100 млн. В него вошли боеприпасы и одна пусковая установка для HIMMARS.

Американские обозреватели, как свидетельствует публикация The Hill, положительно оценивают действия украинской армии на левобережье Херсонщны. Возможность Сил обороны закрепиться в этой непростой территории они считают доказательством того, что Украина сохраняет тактическое преимущество.

Также между оккупантами и Силами оборонами продолжается обмен дроновыми атаками: на недавнее поражение критической инфраструктуры в Одесской области ГУР ответили уничтожением двух РЛС противника в Курской области Это поможет "ослепить" агрессора и сделать его более уязвимым для украинских атак.

Черник также отмечает, что с получением F-16 Украине также было бы важно иметь кассетные авиабомбы, которыми украинские пилоты могли поражать передовые позиции агрессора. Интересно, что Украина запрашивала их в марте 2023 года, однако пока Воздушные Силы их не получили.