Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він припустив, що F-16 допоможуть Україні наблизитись до паритету на лінії зіткнення, однак для того, щоб переламати хід війни, потрібна значна кількість таких винищувачів.

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Росія бомбардує українські позиції з повітря

Для того, щоб мати успіхи у звільненні окупованих територій, Україні потрібно завойовувати перевагу в повітрі. Адже без нього Росія продовжуватиме постійно скидати на українських захисників авіабомби.

"Протягом останніх місяців росіяни досягли чималих успіхів у бомбоскиданні, при чому прицільному. До цього Росія не мала великої кількості планерних бомб, але тепер вона зуміла розробити відносно дешевий Універсальний модуль планування і корекції (УМПК), який інтегрували у свої наймасовіші бомби ФАБ-250 і ФАБ-500", – пояснив Черник.

Для того, щоб використовувати ці бомби, Росії не потрібно нарощувати виробництво, адже на складах все ще залишаються десятки тисяч їхніх зразків. Це зокрема дозволило агресору використати понад 1000 планувальних авіабомб за вересень, які суттєво уповільнили український наступ.

Чи вирішать F-16 цю проблему

Отримання американських винищувачів дозволить ефективніше боротися з носіями російських авіабомб. Для того, щоб скидати плануючі ФАБи на українські позиції, російські літаки мають підлетіти до своєї цілі на відстань 40 – 70 кілометрів.

Петро Черник про те, як F-16 вестимуть боротьбу в повітрі: дивіться відео

На цій відстані F-16 зможуть діставати російські бомбардувальники, використовуючи ракету AIM-120 AMRAAM, яка в останній модифікації спроможна вражати противника на відстані 180 кілометрів. Крім того, здобувати перемоги у повітряних боях F-16 допомагатимуть якісні радари, а також здатність миттєво отримувати інформацію з супутників.

"(Наявність F-16 – 24 Канал) зможе змінити хід і логіку війни на лінії боєзіткнення. Щоправда, для цього потрібно 60 – 120 машин з усією номенклатурою озброєння. Водночас 14 – 24 винищувачів (які отримає Україна в перші місяці 2024 року – 24 Канал) можуть покращити закриття неба і завдання ударів в якійсь точці, але не зуміють зламати хід війни", – спрогнозував військовий експерт.

Зверніть увагу! Черник також зазначає, що із отриманням F-16 Україні також було б важливо мати касетні авіабомби CBU-87 та CBU-100, якими українські пілоти могли б уражати передові позиції агресора. Цікаво, що Україна робила запит на них у березні 2023 року, однак поки що Повітряні Сили їх не отримали.

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