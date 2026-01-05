Офицер назвал три направления, которые планируют штурмовать россияне в 2026 году

После неудач россиян на Покровском направлении все чаще звучит вопрос, куда оккупанты могут перебросить силы дальше. На фронте при этом не исчезает риск новых штурмов, даже если Кремль параллельно пытается давить на дипломатическом поле.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала объяснил, какие направления, по его мнению, остаются приоритетными для России в 2026 году. Он также рассказал, почему эти действия могут иметь политическую цель и как на это влияют потери оккупантов.

Смотрите также Буданов был на связи с командой Трампа во время деятельности Ермака, – СМИ

Какие три направления россияне могут попытаться штурмовать в 2026 году?

Офицер предположил, что после проблем на Покровском направлении оккупанты не откажутся от попыток давления на других участках фронта. По его словам, для России важно сохранять наступательную активность там, где это дает политический эффект и позволяет заявлять об "успехах".

Вероятнее всего, противник будет продолжать штурмовать Купянск, потому что это ему абсолютно политически важно,

– сказал Отченаш.

Он пояснил, что российское руководство пытается подкреплять публичные заявления действиями на земле, даже если реальная ситуация другая.

Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. С его помощью удастся забирать раненых даже из тех мест, в которые нельзя попасть другим транспортом. Это спасет гораздо больше жизней наших военных. Приобщиться к сбору можно по ссылке!

Также офицер добавил, что оккупанты могут попытаться активизироваться еще на двух направлениях, чтобы расширить давление и иметь аргументы для торга.

Я уверен, что противник будет штурмовать на Запорожском и на Сумском направлении,

– отметил Отченаш.

По его словам, цель таких шагов может быть не только военная. Россия, по его мнению, пытаться создавать себе "позицию" для разговоров о будущих договоренностях, но это не означает готовности к реальным компромиссам.

Россия может использовать штурмы для торга на переговорах

Отченаш объяснил, что активность оккупантов на отдельных направлениях может быть привязана к попыткам навязать Украине свою логику "обмена". По его словам, Россия может давить на Сумщине и Запорожье, чтобы потом выдавать это за аргумент в переговорах и предлагать псевдоуступки.

Они могут говорить, что готовы отдать оккупированные территории на Сумщине и Запорожье, чтобы мы, например, отошли с Донбасса,

– сказал Отченаш.

Он отметил, что такая схема, по его мнению, является манипуляцией. Россия будет пытаться "добавить" то, что может, и останавливать войну только на максимально выгодных для себя условиях. Именно поэтому, по его словам, война со стороны России все больше приобретает политическое измерение.

Это все является лицемерием, является обычным обманом,

– отметил Отченаш.

Он добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать такую логику торга. По его словам, попытки подменить переговоры шантажом будут оставаться одной из ключевых угроз в 2026 году.

Что известно о мирных переговорах в последние дни?