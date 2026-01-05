Офицер назвал три направления, которые планируют штурмовать россияне в 2026 году
- Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш назвал направления, которые могут стать приоритетными для штурма России в 2026 году.
- Он отметил, что эти действия могут иметь политическую цель, учитывая потери россиян на фронте.
После неудач россиян на Покровском направлении все чаще звучит вопрос, куда оккупанты могут перебросить силы дальше. На фронте при этом не исчезает риск новых штурмов, даже если Кремль параллельно пытается давить на дипломатическом поле.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала объяснил, какие направления, по его мнению, остаются приоритетными для России в 2026 году. Он также рассказал, почему эти действия могут иметь политическую цель и как на это влияют потери оккупантов.
Какие три направления россияне могут попытаться штурмовать в 2026 году?
Офицер предположил, что после проблем на Покровском направлении оккупанты не откажутся от попыток давления на других участках фронта. По его словам, для России важно сохранять наступательную активность там, где это дает политический эффект и позволяет заявлять об "успехах".
Вероятнее всего, противник будет продолжать штурмовать Купянск, потому что это ему абсолютно политически важно,
– сказал Отченаш.
Он пояснил, что российское руководство пытается подкреплять публичные заявления действиями на земле, даже если реальная ситуация другая.
Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. С его помощью удастся забирать раненых даже из тех мест, в которые нельзя попасть другим транспортом. Это спасет гораздо больше жизней наших военных. Приобщиться к сбору можно по ссылке!
Также офицер добавил, что оккупанты могут попытаться активизироваться еще на двух направлениях, чтобы расширить давление и иметь аргументы для торга.
Я уверен, что противник будет штурмовать на Запорожском и на Сумском направлении,
– отметил Отченаш.
По его словам, цель таких шагов может быть не только военная. Россия, по его мнению, пытаться создавать себе "позицию" для разговоров о будущих договоренностях, но это не означает готовности к реальным компромиссам.
Россия может использовать штурмы для торга на переговорах
Отченаш объяснил, что активность оккупантов на отдельных направлениях может быть привязана к попыткам навязать Украине свою логику "обмена". По его словам, Россия может давить на Сумщине и Запорожье, чтобы потом выдавать это за аргумент в переговорах и предлагать псевдоуступки.
Они могут говорить, что готовы отдать оккупированные территории на Сумщине и Запорожье, чтобы мы, например, отошли с Донбасса,
– сказал Отченаш.
Он отметил, что такая схема, по его мнению, является манипуляцией. Россия будет пытаться "добавить" то, что может, и останавливать войну только на максимально выгодных для себя условиях. Именно поэтому, по его словам, война со стороны России все больше приобретает политическое измерение.
Это все является лицемерием, является обычным обманом,
– отметил Отченаш.
Он добавил, что Украина будет делать все возможное, чтобы не дать оккупантам реализовать такую логику торга. По его словам, попытки подменить переговоры шантажом будут оставаться одной из ключевых угроз в 2026 году.
Что известно о мирных переговорах в последние дни?
- Украина после контактов с США заявляет, что переговоры приблизили стороны к потенциальному мирному соглашению, но ключевым вопросом остаются гарантии безопасности. В материале The New York Times отмечалось, что еще не определено, как именно будут работать эти гарантии и какие страны их будут предоставлять, а Украина рассчитывает на формат, подобный статье 5 НАТО.
- Также в проекте, который обсуждают, фигурируют сохранение численности украинской армии на уровне 800 тысяч, курс на членство в ЕС и двустороннее соглашение по безопасности с США, а поддержка со стороны Европы должна идти через "коалицию желающих".
- Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, что верит в возможность заключить мирное соглашение между Украиной и Россией и надеется, что это может произойти в недалеком будущем. Он также вспомнил о потерях на фронте, заявив, что за последний месяц погибло 30 тысяч солдат, а также повторил, что недоволен Владимиром Путиным из-за масштабов убийств.
- В Москве параллельно расширяют перечень требований, вынося в публичную плоскость не только территориальные, но и религиозные темы. Людмила Филипович в разговоре с 24 Каналом объяснила, что церковь и религия для России является инструментом гибридного влияния, и она в дальнейшем будет продвигать эти нарративы в международных дискуссиях. Она также отметила, что в Брюсселе готовят отдельный форум о влиянии Русской православной церкви на войну и пропаганду в Украине и Европе.