Россия вполне серьезно рассматривает применение на фронте танков Т-34, – офицер ВСУ
Россияне начали снимать с хранения танки Т-54 и Т-55, которые производились еще при Иосифе Сталине. Впрочем, оккупанты могут начать расконсервировать и еще более старые машины Т-34.
Так, даже российские Т-54 и Т-55 уже не соответствуют условиям ведения современной войны. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.
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Оккупанты могут отправить на фронт старые Т-34
Это хорошо продемонстрировала война в Ираке, где танки Challenger разносили вдребезги Т-54 и Т-55.
Это совершенно устаревшая, неадекватная техника. Более того, российские военные вполне серьезно рассматривают возможность расконсервирования еще более старых танков, в частности Т-34,
– заметил офицер ВСУ.
Так, танк Т-34 – это машина времен Второй мировой войны. Недавно Россия получила один эшелон танков Т-34 от Северной Кореи. Оккупанты пообещали в случае необходимости использовать их на фронте.
Отправка на фронт Т-34 является полной бессмыслицей, но российские захватчики могут пойти на такой шаг. Причиной этого, прежде всего, является нехватка современной бронетехники. Кроме того, для этих машин есть запчасти и снаряды, но в ограниченном количестве.
Россияне рассматривают возможность отправки на фронт Т-34: смотрите видео
В среднем только 1 из 4 танков Т-34 работает и может поехать на фронт. В то же время остальные 3 могут пойти на запчасти для него.
Россия снимает с хранения Т-54 и Т-55: что известно
- Исследователи CIT в марте 2023 года отметили, что россияне перемешивают эшелоны с танками Т-54 и Т-55. Эти машины производились в первые годы после Второй мировой войны и стояли на вооружении советской армии до 1970-х годов.
- Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что старые танки гораздо проще, и россияне пытаются слепить из нескольких один нормальный танк. При этом, по словам Романенко, оккупанты применяют советский подход к ведению войны – "не качеством, а количеством".
- Боец ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул, что старые советские танки не сравнятся с новейшим вооружением стран НАТО. Однако любой танк остается опасным оружием. Даже такие старые танки могут усилить позиции, будь то в атаке или в обороне.