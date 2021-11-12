Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться продвинуться на территорию Украины. Именно поэтому "мы должны оставаться бдительными".

По словам главы украинского МИД, за последние 7 лет "вы учитесь волноваться". Об этом политик рассказал в интервью американскому изданию.

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Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника. Именно это и может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию.

Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность,

– заявил министр.

Он пояснил, что "мы очень волнуемся, но послушайте, когда вы живете рядом с Россией в течение 7 лет в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь волноваться. К этому привыкаешь".

Во время визита в США Кулеба сказал изданию: "Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя".

Вероятное скопление российских войск на границе с Украиной: коротко

В октябре 2021 года издание The Washington Post заявило, что Россия вновь наращивает войска на границе с Украиной.

Впоследствии издание Politico обнародовало новые спутниковые фотографии с украинской границы, которые якобы свидетельствуют, что Россия снова стягивает туда войска и технику.

1 ноября украинская разведка сообщила, что наращивания количества войск нет. Впоследствии в Офисе Президента объяснили, что у границы произошли "не так количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там таки продолжается.

10 ноября Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением со стороны оккупантов, которое не действует. Украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.