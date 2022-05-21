Россия может завышать количество вывезенных защитников "Азовстали", – ISW

Россия может завышать количество вывезенных защитников "Азовстали", чтобы сохранить имидж и провести обмен на более выгодных условиях.

Россия может скрывать истинное количество вывезенных военных

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) относительно российского наступления по состоянию на 20 мая.

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Россияне могут завышать цифру для того, чтобы максимально увеличить количество российских военнопленных, которых можно обменять на украинских солдат,

– говорится в сообщении.

Другой вариант, по оценке ISW, заключается в том, что Россия может завышать количество защитников "Азовстали" во избежание обсуждений относительно того, что российская армия несколько месяцев вела осаду против "сотень", а не "тысяч" украинских военных.

Что известно о неточностях в отчетах России и Красного Креста

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны России писали, что из "Азовстали" вывезли якобы 2 439 украинских военных.

В то же время, Международный комитет Красного Креста сообщал, что зарегистрировал "сотни" вывезенных бойцов.

Главное об эвакуации защитников Мариуполя

Важно! 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что идет процесс эвакуации из Мариуполя погибших украинских военных. Он отметил, что гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их также удалось эвакуировать, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию.

16 мая началась процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". В тот день 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.

Пока украинские защитники находятся на неподконтрольных территориях Украины. В Институте по изучению войны предполагают, что Кремль мог согласиться на эвакуацию из "Азовстали" , чтобы провозгласить Мариуполь "своим".

По данным британской разведки, из "Азовстали" уже вышли около 1700 украинских военных , но это еще не все.

Президент Владимир Зеленский отметил, что к эвакуации из "Азовстали" приковано внимание всего мира. И добавил, что украинские власти делают все, чтобы международные партнеры присоединились к спасению бойцов мариупольского завода.

Важно! Защитники Мариуполя выполнили поставленные цели и получили новую задачу – спасти жизнь. Три месяца они героически защищали Мариуполь в тяжелейших условиях.

Более 80 дней они сковывали силы врага, которые могли использоваться для захвата Донецкой и Запорожской областей. Пока бойцы на "Азовстали" мужественно держали оборону, Украина использовала это время для перегруппировки сил и формирования резервов.

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