Россия начала гибридную войну, – глава МИД Финляндии высказалась о закрытии границ

Россия не имеет права решать, кто будет пересекать границу Финляндии и въезжать на территории стран ЕС и НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя закрытие пограничных переходов с Россией, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

По словам главы МИД Финляндии, летом прошлого года Россия изменила политику пограничного контроля. Элина Валтонен говорит, что россияне пропускают через границу людей без действительных документов.

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Это гибридная война. Мы не можем позволить, чтобы третья страна, особенно такая, как Россия, которая заявила о своей враждебности к нам, решала от нашего имени, кому въезжать в Финляндию, а кому в Европейский Союз, Шенгенскую зону или НАТО. Поэтому мы должны были реагировать очень быстро,

– объяснила Валтонен.

Итак, Финляндия закрыла восточную границу с Россией и ищет пути разрешения на въезд для людей, которые имеют право на поиск убежища в Европе. Финский министр добавила, что после незаконного вторжения России в Украину финны поняли, что Москва является "непредсказуемой и агрессивной".

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