Россия копирует все за нами, – офицер ВСУ оценил опасность от вражеских морских дронов

В России в скором времени появятся первые морские дроны – аналоги украинских "Морских малышей". Оккупанты все копируют за ВСУ, ведь украинские бойцы имели большое преимущество в беспилотниках.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что россияне очень испугались атак ВСУ на Черноморский флот.

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"Россия полностью все копирует за нами. Мы начинали войну с большим преимуществом в беспилотниках как разведывательных, так и ударных. Россияне вложили миллиарды в развитие своей программы. Надо признать, что они добились существенного прогресса по сравнению с тем, что было зимой 2022 года" , – сказал офицер ВСУ.

ВСУ успешно атакуют вражеский флот

Есть информация, что первые десять морских дронов России будут готовы к концу 2023 года. Отмечается, что их скорость до 80 километров за час, дальность – 500 километров, автономность – 60 часов, грузоподъемность – 400 килограммов.

Тарас Березовец отметил, что успешные атаки украинских защитников на Черноморский флот России поставили перед оккупантами новые вызовы. Ведь Украина, которую враг называл государством без флота, начала побеждать в этом бою.

В частности, на дно был отправлен флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Это самое большое поражение в военно-морской истории за последние 100 лет. Также были отправлены на дно или безвозвратно повреждены самые современные российские корабли. Их поражали как морскими дронами, так и крылатыми ракетами.

Конечно, враг будет пытаться скопировать все самое лучшее из того, что мы применяем против него. Все это будет представлять опасность против наших кораблей и портовой инфраструктуры. Цель россиян лишить Украину выхода в море или по крайней мере уничтожить портовую инфраструктуру остается неизменной,

– подчеркнул он.

По всей видимости, враг попытается начать свои атаки и с моря. Однако Украина готова к такому сценарию в отличие от захватчиков, которые до сих пор не знают, как противодействовать нашим морским дронам.

Березовец об опасности от вражеских морских дронов: смотрите видео

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