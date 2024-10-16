Россия накапливает ракеты, – руководитель ЦПД предупредил о возможной подготовке к ударам
Источник:Андрей Коваленко
Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о подготовке врага к ударам по Украине, которые могут произойти совсем скоро.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Поэтому рекомендуем не игнорировать воздушную тревогу в ближайшее время.
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Россия наращивает количество ракет
Как рассказал Андрей Коваленко, к сожалению, российские захватчики накапливают количество ракет на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты.
Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами. Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам,
– говорится в его сообщении.
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В СНБО ранее отмечали, что Украина готовится к массированным ударам российских захватчиков, в том числе по энергетическим объектам. Атаки могут начаться во время осенне-зимнего периода. Однако там говорят, что украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения.