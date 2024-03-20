Россияне в очередной раз нанесли авиаудар по Сумской области: погиб школьный работник

Враг 19 марта нанес авиаудар по Великописаревской общине Сумской области. К сожалению, есть погибший.

За прошедшие сутки враг нанес 90 ударов по Сумской области. Россияне атакуют приграничье из всего имеющегося оружия – от минометов до авиационных бомб.

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Больше всего за прошедшие сутки пострадала Великописаревская община. Так, 19 марта там прозвучало 59 взрывов. Враг бил из реактивной системы залпового огня (15 взрывов), минометов (19 взрывов) и артиллерии (6 взрывов), а также нанес 13 ударов управляемыми авиабомбами и 6 – фугасными авиабомбами с модулем планирования и коррекции.

В результате авиаудара погиб 1 человек. Как уточнили в полиции в комментарии Суспильному, несовместимые с жизнью травмы получил работник школы Великописаревской общины.

В общем, оккупанты в очередной раз совершили военное преступление и атаковали гражданскую инфраструктуру. В полиции сообщили, что разрушениям подверглись 4 частных дома, административное здание, помещения школы и детского сада, больницу, магазин, разрушено здание лицея. Также произошло возгорание двухэтажного многоквартирного дома.

Сумщина после российских обстрелов 19 марта / Фото полиции Сумской области

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