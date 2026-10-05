Россия нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшие

Россия вечером 5 октября продолжает атаковать Украину. Вечером взрывы прогремели в Запорожье.

О подробностях рассказал сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Атака на Запорожье

Об атаке на Запорожье стало известно в 20:07.

Повреждено многоэтажное здание в областном центре.

К сожалению, в результате атаки пострадали двое мирных жителей. Также жильцы многоэтажного дома оказались заблокированы на одном из этажей.

В настоящее время на месте удара продолжается спасательная операция.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Важно! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях до отбоя. 24 Канал следит за тем, где сейчас находятся российские целии раздаются взрывы.

Напомним, что Россия нанесла удар тремя УАБами по Харькову. Известно о 5 погибших и 53 раненых.