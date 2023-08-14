ВСУ не позволят врагу выполнить программу-максимум на Купянском направлении, – Дикий

План действий 100-тысячной группировки окупантов на Слобожанщине был очевиден с самого начала летней кампании. ВСУ максимально разумно противодействуют намерениям противника, не останавливая при этом наступление на Юге.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился Евгений Дикий, экскомандир роты батальона "Айдар". Он считает, что, несмотря на грамотное противодействие захватчикам, противник сумел минимально выполнить свои задачи.

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Судьба войны решается на Юге

Херсонщина и Запорожье являются для россиян нераздельными. Неважно, прорвут ли ВСУ "линию Суровикина", или зайдут на левый берег Днепра через Херсонщину – в обоих случаях это будет означать отрезание Крыма и конец российского господства на Юге.

"В то же время наступление на Лимано-Купянском направлении – это самое умное, что сделали россияне за летнюю кампанию 2023 года. Это очень серьезная попытка оттянуть украинские резервы с Юга, где решается судьба этой кампании и, возможно, всей войны", – убежден Дикий.

России безразлично, где будут продолжаться кровопролитные бои. Главное, чтобы не произошло прорыв "линии Суровикина", которая является ключевой как для оккупантов, так и для Украины.

Как развиваются события на Лимано-Купянском направлении

К началу лета 2023 года на этом направлении стояло буквально несколько украинских бригад, освобождавших эти территории еще минувшей осенью. Против этих очень опытных украинских бойцов Россия собрала 100-тысячную группировку, усиленную несколькими сотнями танков, – и пошла на прорыв.

Это поставило командование сил обороны перед жестким выбором: сколько ресурсов нужно бросить на Слобожанщину, чтобы российского прорыва не произошло, и как при этом оторвать как можно меньше сил и средств от наступления на Юге.

Евгений Дикий о замысле российского командования: смотрите видео

"На Лимано-Купянском направлении у врага есть программа-максимум: захватить Купянск-Узловой и выстроить линию обороны по реке Оскол. Конечно, Вооруженные Силы не дадут им этого сделать, но программу-минимум – заставить Украину привлечь резервы, которые готовились к наступлению – оккупанты уже выполнили", – отметил Дикий.

Планы России очевидны даже для наблюдателей, не говоря уже о командовании Сил обороны. Поэтому некорректно считать, что Купянск может стать "вторым Бахмутом", ведь с тех пор Украина получила значительное количество средств, которые приблизили ее к паритету с Россией.

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