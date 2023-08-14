ВСУ не позволят врагу выполнить программу-максимум на Купянском направлении, – Дикий
План действий 100-тысячной группировки окупантов на Слобожанщине был очевиден с самого начала летней кампании. ВСУ максимально разумно противодействуют намерениям противника, не останавливая при этом наступление на Юге.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился Евгений Дикий, экскомандир роты батальона "Айдар". Он считает, что, несмотря на грамотное противодействие захватчикам, противник сумел минимально выполнить свои задачи.
Смотрите также Украина достигла "тактически значимого" прогресса в своем контрнаступлении, – The New York Times
Судьба войны решается на Юге
Херсонщина и Запорожье являются для россиян нераздельными. Неважно, прорвут ли ВСУ "линию Суровикина", или зайдут на левый берег Днепра через Херсонщину – в обоих случаях это будет означать отрезание Крыма и конец российского господства на Юге.
"В то же время наступление на Лимано-Купянском направлении – это самое умное, что сделали россияне за летнюю кампанию 2023 года. Это очень серьезная попытка оттянуть украинские резервы с Юга, где решается судьба этой кампании и, возможно, всей войны", – убежден Дикий.
России безразлично, где будут продолжаться кровопролитные бои. Главное, чтобы не произошло прорыв "линии Суровикина", которая является ключевой как для оккупантов, так и для Украины.
Как развиваются события на Лимано-Купянском направлении
К началу лета 2023 года на этом направлении стояло буквально несколько украинских бригад, освобождавших эти территории еще минувшей осенью. Против этих очень опытных украинских бойцов Россия собрала 100-тысячную группировку, усиленную несколькими сотнями танков, – и пошла на прорыв.
Это поставило командование сил обороны перед жестким выбором: сколько ресурсов нужно бросить на Слобожанщину, чтобы российского прорыва не произошло, и как при этом оторвать как можно меньше сил и средств от наступления на Юге.
Евгений Дикий о замысле российского командования: смотрите видео
"На Лимано-Купянском направлении у врага есть программа-максимум: захватить Купянск-Узловой и выстроить линию обороны по реке Оскол. Конечно, Вооруженные Силы не дадут им этого сделать, но программу-минимум – заставить Украину привлечь резервы, которые готовились к наступлению – оккупанты уже выполнили", – отметил Дикий.
Планы России очевидны даже для наблюдателей, не говоря уже о командовании Сил обороны. Поэтому некорректно считать, что Купянск может стать "вторым Бахмутом", ведь с тех пор Украина получила значительное количество средств, которые приблизили ее к паритету с Россией.
Последние новости о ситуации на Купянском направлении
- Оккупанты наступают на Купянск с севера и северо-востока, находясь в 10 км от города. Это позволяет оккупантам совершать террористические обстрелы прифронтового Купянска, в том числе из артиллерии.
- С начала августа, когда Россия активизировала свое наступление, от действий российской армии погибли 6 гражданских, а были ранены 20. Поэтому власть начала эвакуацию населения с левого берега реки Оскол, захват которого является стратегической задачей оккупантов.
- Украинское командование полностью осознает опасность, исходящую от этого направления. Александр Сырский уверяет, что украинская оборона на этом направлении прочна. То же говорят и бойцы, воюющие вблизи Купянска.