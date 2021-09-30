Россия не пойдет на это, – представитель ТКГ о новом нормандском саммите

Украинская сторона активно работает над тем, чтобы состоялась новая встреча "нормандской четверки". Однако Россия своими действиями не проявляет заинтересованности к тому, чтобы она состоялась.

Об этом рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире 24 канала. По его словам, по вопросу обмена пленными также пока нельзя сказать ничего положительного.

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Гармаш предположил, что в этом вопросе может быть прогресс тогда, когда решат вопрос о саммите "нормандской четверки" на самом высоком уровне.

Однако сейчас Кремль делает все, чтобы обвинить Украину в невыполнении договоренностей предыдущего саммита и сам создает для этого условия.

. Последняя встреча в нормандском формате с участием украинского президента Владимира Зеленского состоялась в декабре 2019 года.

По словам Гармаша, сейчас есть очень заметное нежелание Москвы идти на решение конфликта, проблемы и на организацию саммита.

Честно говоря, по поводу вчерашней (29 сентября – 24 канал) Трехсторонней контактной группы, думаю, что Россия не пойдет на это,

– предположил он.

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