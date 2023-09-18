Россия провалила попытки возродить ВДВ как ударную силу для наступления, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
За последние две недели Россия, вероятно, еще больше усилила 58-ю общевойсковую армию, пережившую тяжелые условия. Так, было усиление дополнительными подразделениями воздушно-десантных сил (ВДС) на Ореховском направлении в Запорожской области.
На сегодняшний день не менее 5 полков ПДС из состава 7-й и 76-й дивизий сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино. Об этом сообщили британские разведчики.
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Россия провалила попытки возродить воздушно-десантные войска
За последние две недели Россия, вероятно, еще больше усилила пережившую тяжелые условия 58-ю общевойсковую армию, дополнительными подразделениями ВДС на Ореховском направлении в Запорожской области. В общей сложности не менее пяти полков ВДВ из состава 7-й и 76-й дивизий сейчас, вероятно, сосредоточены в нескольких километрах от прифронтового села Работино,
– отметили разведчики.
По их данным, в полном составе такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии.
"Текущая ситуация, вероятно, будет воспринята руководством ВДС как крайне неудовлетворительная", – подчеркнули в разведке.
Британцы отметили, что на протяжении всей войны русское командование стремилось возродить воздушно-десантные войска как высокомобильную ударную силу для наступательных операций. И снова их используют как линейную пехоту для пополнения перегруженных сухопутных сил.
Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак
Накануне в оборонном ведомстве Великобритании заявили, что Россия боится боев за Токмак на Запорожье, активно к ним готовясь.
Как отметили в минобороны Британии, в последние дни российские войска, очевидно, усилили свою оборону вокруг оккупированного Токмака на Юге Украины. Пока город расположен в 16 километрах от линии фронта.
"Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и копает новые траншеи в этом районе. Их удерживает 58-я общевойсковая армия", – подчеркнули британцы.