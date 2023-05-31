Вслед за Залужным: в России объявили в розыск еще троих украинских командующих

В России решили объявить в розыск троих украинских командующих. Россияне шьют украинским генералам уголовные дела.

Пропагандистские медиа пишут, что МВД России объявило в розыск Игоря Колесникова, Андрея Грищенко и Александра Локоту, информирует 24 Канал. Обвинение украинским генералам выдвинул следственный комитет России.

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В чем "обвиняют" украинских генералов

В частности, троим военачальникам Украины предъявлены обвинения в якобы гибели более 500 и ранении почти тысячи мирных жителей Донбасса.

Известно, что трое украинских командиров занимают высшие должности в оперативном командовании ВСУ.

В частности, Колесников и Локота являются заместителями главы Генштаба ВСУ Сергея Шапталы, а Грищенко – заместитель командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Почему Россия разыскивает Залужного и других командиров