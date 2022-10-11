Россия пересекла новую красную линию, – реакция Украины на обстрелы иностранных дипучреждений в Киеве

Россия во время массированных ракетных обстрелов по Украине 10 октября целилась и в объекты дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве. От обстрелов оккупанта пострадали не менее двух зданий иностранных представительств.

В МИД Украины подтвердили, что одна из ракет повредила визовый отдел Посольства Германии в Украине, который размещается в одном из офисных центров Киева. Еще от одной ракеты России пострадало здание, в котором работает персонал Консультативной миссии ЕС.

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Россия атаковала иностранные дипучреждения

Официальный Киев подчеркнул, что в результате ракетной атаки России "иностранным дипучреждениям был нанесен материальный ущерб, поставлены под угрозу жизни и здоровье иностранных дипломатов и сотрудников".

Россия пересекла новую красную линию в своих преступных деяниях. Атаки на иностранные дипучреждения являются военным преступлением, грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях, в соответствии с которой помещения дипломатических учреждений неприкосновенны,

– говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

В ответ на террористические атаки МИД Украины призывает мировое сообщество осудить ракетную атаку России и усилить санкционное давление против Кремля. Кроме того, в Киеве просят безотлагательно предоставить Украине современные средства ПВО и ПРО.

"Со своей стороны, украинская сторона готова оказать соответствующим дипмиссиям необходимое содействие для восстановления поврежденной инфраструктуры, а также проведение расследования очередных военных преступлений России", – резюмировал Николенко.

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Оккупанты обстреляли центр Киева: что известно

Российские военные утром 10 октября нанесли мощный удар по центру Киева. Под огнем оккупантов оказались Шевченковский и Соломенский районы столицы.

Оккупанты попали в парк Шевченко и детскую площадку. Также враг пытался разрушить стеклянный мост у арки Дружбы народов. Из-за обстрелов Киева повреждения получил университет Шевченко и бизнес-центр.

Россия на протяжении 10 октября запустила по Киевской области 23 ракеты. К счастью, большинство ракет сбили наши силы противовоздушной обороны. В результате обстрелов в Киеве известно о 7 погибших и 49 раненых.

К сведению – кадры с места взрыва в Киеве: смотрите видео