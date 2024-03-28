250-килограммовая бомба: в Воздушных Силах рассказали детали вражеского удара по Харькову

Россия 27 марта атаковала жилые районы Харькова. Оккупанты использовали модернизированные авиабомбы. Атака таким типом вооружения на Харьковщине состоялась впервые с 2022 года.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что россияне продолжают цинично атаковать густонаселенные регионы Харькова. Отметив, что Россия пытается модифицировать свои старые запасы, которых у них осталось много.

Смотрите также Киев усилит меры безопасности: у Зеленского прокомментировали решение

Харьков под угрозой

Илья Евлаш рассказал, что оккупанты обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами весом в 250 килограммов.

Был удар модернизированной КАБ. Россияне ранее применяли это оружие в Мирнограде, что в Донецкой области. Но по Харьковщине такое использование впервые,

– отметил Евлаш.

Как отметил представитель Воздушных Сил ВСУ, россияне используют различные зенитные ракетные комплексы, в частности, С-300. Скорость полета ракеты из таких ЗРК очень высокая.

Воздушные силы, к счастью, могут с этим бороться и делают это, применяя западные системы противовоздушной обороны.

Евлаш подчеркнул, что потребность увеличивать количество систем ПВО все же остается.

Линия соприкосновения непосредственно с врагом, границы с Беларусью, Приднестровьем, временно оккупированным Крымом – они все также нуждаются в мощных системах ПВО, чтобы прикрывать наши объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики и мосты,

– сказал представитель Воздушных Сил.

Что известно об обстрелах Харькова: коротко