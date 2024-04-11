Россия обстреляла Николаев: 4 человека погибли, еще столько же ранены

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Днем 11 апреля враг ударил по Николаеву. К сожалению, есть жертвы и раненые.

Как отметили в Офисе генпрокурора, российские военные около 12:00 нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки по областному центру погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Их госпитализировали.

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Детали ракетного удара по Николаеву

В результате атаки также повреждения получили жилые дома и автомобили местных жителей, а также промышленные объекты.

Прокуроры совместно со следователями СБУ, полиции и взрывотехниками Главного управления Национальной полиции в области занимались документированием последствий обстрелов.

В Офисе Генпрокурора отметили, что началось досудебное расследование по факту нарушению законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Его начали под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Николаеву 11 апреля / Фото Офисе генпрокурора

Последствия ракетного удара по Николаеву 11 апреля / Фото Офисе генпрокурора

Последствия ракетного удара по Николаеву 11 апреля / Фото Офисе генпрокурора

После обеда враг атаковал Сумы

Около 16:20 11 апреля в Сумах прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что российские военные нанесли авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города. Оккупанты ударили по местной ТЭЦ.

На месте работают все необходимые службы. По предварительной информации, никто не пострадал. В то же время последствия удара по объекту уточняются.

В то же время последствия удара по объекту уточняются. Кроме того, враг осуществлял обстрел Эсманской общины Шосткинского района. По предварительной информации, бил из ствольной артиллерии.

Шосткинского района. По предварительной информации, бил из ствольной артиллерии. В результате обстрела два человека получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в Глуховскую больницу.

Враг ночью нанес комбинированный удар