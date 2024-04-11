Россия обстреляла Николаев: 4 человека погибли, еще столько же ранены
Источник:Офис генпрокурора
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Днем 11 апреля враг ударил по Николаеву. К сожалению, есть жертвы и раненые.
Как отметили в Офисе генпрокурора, российские военные около 12:00 нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки по областному центру погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Их госпитализировали.
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Детали ракетного удара по Николаеву
В результате атаки также повреждения получили жилые дома и автомобили местных жителей, а также промышленные объекты.
Прокуроры совместно со следователями СБУ, полиции и взрывотехниками Главного управления Национальной полиции в области занимались документированием последствий обстрелов.
В Офисе Генпрокурора отметили, что началось досудебное расследование по факту нарушению законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Его начали под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
После обеда враг атаковал Сумы
- Около 16:20 11 апреля в Сумах прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что российские военные нанесли авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города. Оккупанты ударили по местной ТЭЦ.
- На месте работают все необходимые службы. По предварительной информации, никто не пострадал. В то же время последствия удара по объекту уточняются.
- Кроме того, враг осуществлял обстрел Эсманской общины Шосткинского района. По предварительной информации, бил из ствольной артиллерии.
- В результате обстрела два человека получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в Глуховскую больницу.
Враг ночью нанес комбинированный удар
- В ночь на 11 апреля российские военные снова терроризировали мирное население Украины. Враг бил по энергетической инфраструктуре Украины. В основном воздушные цели летели на Львовскую область.
- По данным Воздушных сил, враг выпустил во время атаки 82 средства воздушного нападения. Говорится о 20 крылатых ракет Х-101/Х-555, 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 12 зенитных управляемых ракет С-300. Также оккупанты применили 40 дронов-камикадзе и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Нашим защитникам неба удалось уничтожить 57 воздушных целей врага: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедов", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.